Buongiorno Napoli, due club insidiano gli azzurri: ultim’ora sull’affare

Il Napoli, dopo Rafa Marin, vuole prendere anche Alessandro Buongiorno per la difesa, ma dovrà battere la concorrenza di squadre importanti.

La serata di ieri è stata sicuramente contraddistinta dalla sconfitta dell’Italia di Luciano Spalletti contro la Spagna con il risultato di 1-0 (decisivo l’autogol di Calafiori). Tuttavia, viste le tante occasioni create dagli spagnolo e le parate di Donnarumma, il risultato poteva essere decisamente più largo. Tra i giocatori del Napoli convocati da Spalletti il solo Di Lorenzo è partito titolare, mentre Raspadori è subentrato a gara in corso.

Proprio il terzino destro, e al centro di tante voci sul suo futuro, è stato sicuramente uno dei peggiori in campo. Questa prestazione così negativa potrebbe anche influire sulla ‘diatriba’ tra Di Lorenzo ed il Napoli che, però, è anche concentrato su un altro giocatore dell’Italia di Spalletti, ovvero Alessandro Buongiorno. Su quest’ultimo, inoltre, bisogna segnalare delle novità importanti dell’ultim’ora.

Calciomercato Napoli, Inter e Newcastle si muovono per Alessandro Buongiorno: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Giovanni Manna è sempre al lavoro per cercare di avvicinarsi alle richieste del Torino per cedere Alessandro Buongiorno a titolo definitivo. Nel frattempo, però, il Napoli deve stare attento all’inserimento nella corsa al centrale di due club, ovvero l’Inter ed il team inglese del Newcastle.

Quest’ultimo, infatti, ha chiesto delle informazioni sul difensore, mentre Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno detto da un po’ a Buongiorno di aspettare. Staremo a vedere, quindi, se queste squadre faranno ulteriori passi per il calciatore, ma per adesso c’è solo il Napoli che ha presentato un’offerta concreta al Torino.

Giovanni Manna, infatti, ha offerto 35 milioni di euro più bonus per acquistare a titolo definitivo le prestazioni di Alessandro Buongiorno. Mentre Urbano Cairo ne chiede 45 di milioni tra la parte fissa ed i vari bonus. Nei prossimi giorni, dunque, il Napoli cercherà di colmare questa distanza con le richieste del Torino per chiudere per il suo primo obiettivo per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Antonio Conte ha infatti indicato in Alessandro Buongiorno, che ha già fornito il suo parere positivo alla possibilità di diventare un giocatore del Napoli, come il primo rinforzo per il reparto difensivo del team partenopeo che, però, ha anche chiuso per un altro difensore, ovvero lo spagnolo Rafa Marin del Real Madrid.