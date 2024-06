Affarone Nico Williams, ha fatto impazzire Di Lorenzo: sapete per quanto si può acquistare?

Nico Williams è stato il mattatore della gara tra Spagna e Italia a EURO 2024, l’esterno spagnolo è acquistabile per un prezzo di assoluto favore.

Brutto stop per l’Italia agli Europei di Germania, il cammino degli azzurri del CT di Spalletti si è bruscamente fermato davanti alla Spagna, e ora servirà non perdere l’ultimo match del Girone per non dire addio preventivamente a EURO2024. Grande protagonista della gara contro gli azzurri è stato l’esterno Nico Williams, attaccante dell’Athletic Bilbao che ha messo in grandissima difficoltà proprio Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli e terzino destro della Nazionale è letteralmente impazzito a causa delle finte e degli spunti dello spagnolo, premiato dalla UEFA a fine gara con il premio di miglior calciatore in campo. La grande prestazione ha ovviamente acceso i riflettori su di lui, soprattutto in questo periodo di calciomercato. Nico Williams è un classe 2002, dunque decisamente giovane, ma soprattutto il prezzo di acquisto è particolarmente invitante: nel suo contratto, infatti, c’è una clausola rescissoria da “soli” 58 milioni di euro.

Clausola rescissoria da 58 milioni di euro, che affare Nico Williams

Un vero e proprio affarone se si pensano ai costi di calciatori del suo calibro e talento. Lo stesso Kvaratskhelia, viene valutato dal Napoli oltre i 100 milioni di euro. Nell’ultima stagione con l’Athletic Bilbao ha collezionato 37 presenze totali (31 in campionato e 6 in Coppa del Re), mettendo a referto in totale 8 gol e ben 19 assist. Parliamo di un esterno moderno, veloce ma anche dotato di una discreta fisicità (è alto 181 centimetri, ndr).

La sua caratteristica migliore, come visto contro l’Italia è il dribbling, ma è anche un calciatore di tecnica pregiata, come dimostra la traversa colpita nel secondo tempo della gara contro gli azzurri. Il suo ruolo è quello dell’esterno di fascia sinistra, ma anche a destra è in grado di giocare, questo perché con il mancino calcia benissimo ed è in grado di rientrare e puntare la porta anche da quel lato. Insomma, un calciatore completo che farebbe la fortuna di chiunque intendesse acquistarlo.

La clausola rescissoria da 58 milioni di euro potrebbe far gola a tanti club. Anche in Serie A un giocatore come Nico Williams potrebbe avere estimatori. I tanti tifosi del Napoli hanno infatti invaso i social network con commenti di apprezzamento per il giocatore, chiedendone l’acquisto in caso di cessione proprio di Kvaratskhelia. Altri, invece, hanno fatto chiaramente intendere – rivolgendosi in particolare all’agente del georgiano, che negli scorsi giorni detto di volere la cessione del suo assistito – di non tirare troppo la corda, anche perché di calciatori bravi come Kvara (forse anche migliori) il mondo ne è pieno, anche a prezzi decisamente più abbordabili.