Spagna-Italia 1-0: Di Lorenzo in campo per 90′, pochi minuti per Raspadori: com’è stata la loro prestazione

Per tutti i novanta minuti in campo, Giovanni Di Lorenzo e i suoi compagni dell’Italia sono stati costretti ad arrendersi alla furia della Spagna: è finita 1-0 a Gelsenkirchen. In campo anche Raspadori

Troppa Spagna per un’Italia che, dopo la prova convincente contro l’Albania, esce sconfitta per 1-0 dal match contro la Nazionale iberica. Decide una rete di Calafiori, anche se la prestazione complessiva è stata a dir poco deludente. La selezione guidata dal Commissario Tecnico De La Fuente, infatti, ha letteralmente surclassato gli Azzurri, che ora sono costretti a non perdere contro la Croazia per assicurarsi il passaggio alla fase successiva di Euro 2024.

Novanta minuti in campo per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, autore di una prestazione non ottimale, in linea con quanto dimostrato dai suoi compagni nel corso della sfida. Non è riuscito del tutto il compito di contenere le sfuriate di Williams, che sulla fascia è stato capace di fare il bello e il cattivo tempo.

In campo, a partita in corso, anche Giacomo Raspadori, che però non è riuscito a dare un apporto decisivo nella speranza di rimontare lo svantaggio in favore delle Furie Rosse.

News Euro 2024: lo scenario per l’Italia sulla qualificazione

Quali risultati serviranno all’Italia per qualificarsi alla fase successiva, alla luce della sconfitta contro la Spagna? La Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti, ora, è costretto a non perdere nel prossimo match contro la Croazia di Luka Modric.

Pochi calcoli, dunque, per l’Italia, che ora è a un bivio già decisivo per il proprio percorso ai Campionati Europei di Germania.