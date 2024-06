Retroscena Kvaratskhelia: la reazione dopo le storie della moglie Nitsa

Kvara ancora nell’occhio del ciclone: la reazione del calciatore dopo le stories pubblicate dalla moglie Nitsa.

Negli ultimi giorni Khvicha Kvaratskhelia è al centro dei dibattiti di mercato per via di alcune dichiarazioni rilasciate dal padre e dall’agente in merito al proprio futuro. Quest’ultimi hanno affermato, infatti, che per far crescere il suo potenziale, il giocatore a 23 anni dovrebbe giocare la Champions League.

I 4 allenatori cambiati dal Napoli in due anni non avrebbero fatto bene al calciatore che ha peccato di continuità nell’ultima e disastrosa stagione da campione d’Italia. La sua valutazione di mercato secondo De Laurentiis sfonda la soglia dei 100 milioni ed il PSG sembra essere il principale candidato per l’acquisto del 77 partenopeo.

Nelle ore successive la società partenopea ha affermato che tutti i giocatori hanno un contratto ancora lungo e che lui così come Di Lorenzo dovrà rispettare ciò che non troppo tempo fa ha firmato. A bloccare il via vai di voci di mercato, però, è stata la moglie di Kvaratskhelia: Nitsa Tavadze.

Il contenuto delle stories e la reazione del georgiano

Ieri mattina la moglie di Kvara ha pubblicato sul proprio profilo Instagram cinque stories che ritraevano l’ala sinistra con la maglia del Napoli. Un riferimento che non è passato inosservato ed è stato analizzato da “Il Corriere dello Sport”. In un momento così delicato per Kvaratskhelia, impegnato ad Euro 2024 con la sua Georgia, il 77 avrà prima concordato e poi apprezzato il gesto della moglie che ha pubblicato delle foto con la maglia del Napoli per placare le voci insistenti sul suo futuro.

Una strategia di comunicazione non passata sotto traccia ma che sancisce la volontà del calciatore di contribuire ancora alla causa azzurra, indossando la casacca partenopea per altro tempo. Il georgiano, così, non ha reagito con un silenzio rumoroso che avrebbe creato sfiducia tra i tifosi partenopei ma ha inviato un segnale che potrebbe essere fondamentale in chiave mercato.

Antonio Conte per ricostruire il Napoli ha bisogno di lui e dopo aver quasi perso tutte le speranze per la permanenza di Giovanni Di Lorenzo, l’ex Inter e Juventus si aggrappa a lui per tentar di allestire una rosa che possa girare attorno alla stella del Napoli. L’europeo potrà essere una vetrina rilevante ma la volontà di De Laurentiis di trattenerlo, conseguentemente di dichiararlo incedibile, non è sindacabile al presidente del club campano.