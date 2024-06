Napoli, sfida di mercato con l’Inter per il difensore: i dettagli

Duello di mercato tra gli azzurri e i meneghini che si contendono un interessante centrale difensivo, spunta la mossa di Marotta.

Il Napoli è attivo sul mercato per regalare i primi colpi ad Antonio Conte. L’allenatore leccese è in attesa di avere a completa disposizione l’organico, a cui impartirà le proprie indicazioni tattiche. Aspetto da tener d’occhio, i partenopei si schiereranno con un inedito sistema di gioco durante le prossime stagioni. Saranno diversi i reparti a cui apportare modificare, tra cui senza dubbio quello difensivo: attenzione perché proprio su un centrale di difesa cercato dagli azzurri si è inserita l’Inter di Marotta.

Pronto a scatenarsi un vero e proprio duello per assicurarsi il gioiellino classe 2006 della Sampdoria.

Napoli su Leoni, si inserisce anche l’Inter: la mossa dei nerazzurri

Il Napoli ha messo gli occhi su Giovanni Leoni, centrale di difesa classe 2006 di proprietà della Sampdoria. Il gioiellino blucerchiato ha catturato l’interesse di tanti club del panorama italiano, tra cui l’Inter di Beppe Marotta. Come riportato dall’edizione odierna del Secolo XIX, i nerazzurri hanno pronta la strategia per soffiare il talento ai partenopei: in particolare, i meneghini sembrerebbero essere intenzionati ad acquistare Leoni per poi lasciarlo in prestito alla Sampdoria per un altro anno. Ma non è finita qui, poiché la società milanese potrebbe offrire ai liguri il prestito di Alessandro Fontanarosa.

Questa la mossa dei piani alti del Biscione che non intendono farsi scappare Leoni, il Napoli è chiamato a controbattere e bussare con insistenza alle porte della Samp. Le speranza sono affidate al direttore sportivo Manna che ha abilmente individuato il giovane talento.

Giovanni Leoni, in caso di arrivo in maglia azzurra, sarebbe presumibilmente girato in prestito. Tuttavia, non sarà affatto semplice riuscire a superare la forte concorrenza che c’è sul centrale, forte dell’interesse anche di Atalanta, Torino e Juventus. La dirigenza partenopea segue con attenzione il giovane, potenzialmente un grande acquisto in ottica futura. Il Napoli è attivo anche per assicurarsi importanti colpi in prospettiva, aspetto reso possibile soprattutto dall’arrivo di Giovanni Manna in area tecnica. L’ex collaboratore della Juventus vanta una grande conoscenza di interessanti baby talenti, caratteristica apprezzata da Aurelio De Laurentiis. Il primo colpo per il futuro dei partenopei potrebbe essere proprio quello di Giovanni Leoni, sarà importante superare la concorrenza dei campioni d’Italia. Il duello di mercato è tutto da scrivere, si attendono nuovi sviluppi.