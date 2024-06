Mercato Napoli, un club vuole chiedere Natan in prestito: soluzione a sorpresa

Spunta il club interessato ad ingaggiare l’azzurro sotto la formula del prestito, si rende possibile il ritorno in patria.

Giorni di mercato per il Napoli che nelle prossime ore ufficializzerà il primo acquisto, vale a dire lo spagnolo Rafa Marin. Sarà lui il primo colpo che Giovanni Manna metterà a disposizione di Antonio Conte, ottima operazione portata a termine dall’ex Juventus.

In seguito all’arrivo del difensore, ce ne sarà un altro che probabilmente saluterà il capoluogo campano: stiamo parlando di Natan, centrale brasiliano classe 2001. Su di lui, forte l’interesse di una società brasiliana.

Napoli, il Botafogo piomba su Natan: chiesto il prestito

Possibile ritorno in patria per Natan, difensore centrale reduce da una complicata stagione in maglia azzurra. Il 23enne, come riferito da Sportitalia, ha catturato l’interesse del Botafogo che avrebbe richiesto il prestito dell’ex Bragantino agli azzurri.

Sarà da attendere, tuttavia, la risposta del club partenopeo che arriverà solo dopo il verdetto di Antonio Conte.

Il tecnico leccese visionerà il giovane centrale in ritiro, non è da escludere dunque la permanenza all’ombra del Vesuvio. Possibile anche la pista italiana per Natan che negli ultimi giorni è stato richiesto dal Verona.