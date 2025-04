Empoli, D’Aversa costretto al cambio: il big può saltare il Napoli

Il Napoli di Conte giocherà domani a Bologna, ma già ci sono novità per il match casalingo contro l’Empoli di lunedì prossimo.

Il Napoli è atteso domani dalla trasferta di Bologna, soprattutto dopo il pari di ieri rimediato in trasferta dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Parma. Anche se, ovviamente, non sarà per nulla facile battere gli uomini di Vincenzo Italiano. Anche perché i rossoblù stanno vivendo un ottimo momento di forma.

Ma la squadra partenopea è chiamata al successo per cercare di mettere ancora più pressione all’Inter, considerando anche le gare successive. Dopo Bologna, almeno sulla carta, il Napoli ha un calendario favorevole. La prima di queste gare è quella casalinga contro l’Empoli. Proprio dal club toscano sono arrivate delle importanti novità.

Empoli, Kouame si è fatto male durante il match contro il Cagliari: a rischio la trasferta di Napoli

Roberto D’Aversa, infatti, è stato costretto a cambiare anzitempo Christian Kouame nel corso del match contro il Cagliari. L’ex Fiorentina, di fatto, si è fatto male durante un contrasto di gioco.

Sulle condizioni di Kouame, dunque, si attendono degli aggiornamenti dei prossimi giorni. Ma la sua presenza lunedì allo Stadio Diego Armando Maradona resta molto in dubbio. Il Napoli, però, deve assolutamente pensare prima a battere il Bologna per tornare ad un solo punto dall’Inter.