Mercato Napoli, salta l’affare con la Juve: l’annuncio è definitivo

Un calciatore della Juventus, accostato al Napoli nelle scorse settimane, sta per firmare con un altro club. Gli aggiornamenti delle ultime ore non sembrano lasciare spazio a colpi di scena

Sono giorni caldi in casa Napoli, si pianificano i colpi da concretizzare durante la sessione estiva di calciomercato. La società azzurra vuole ripartire forte dopo la grande delusione dello scorso anno, motivo per il quale è Antonio Conte a sedere sulla panchina azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis proverà ad assecondare le richieste del suo nuovo condottiero, grazie anche al sapiente lavoro del nuovo d.s. Giovanni Manna.

Il giovane direttore sta valutando diversi profili, funzionali alla causa azzurra del futuro. Nelle ultime settimane, uno dei nomi più chiacchierati, nella voce possibili acquisti, è quello di un calciatore di proprietà della Juventus, che nella passata stagione è stato protagonista in Serie A. Nella giornata odierna, però, è spuntata una notizia che lo vede ormai pronto a trasferirsi altrove.

Napoli, si allontana Barrenechea: inserito nell’affare Douglas Luiz – Juventus

La Juventus ha cambiato guida tecnica esattamente come gli azzurri. A sedere sulla panchina bianconera, ora, è Thiago Motta, reduce da una stagione da record alla guida del Bologna. Il mister bianconero ha chiesto al proprio d.s. Cristiano Giuntoli l’acquisto di un mediano di caratura europea, e l’ex Napoli pare voglia accontentarlo portando a Torino il brasiliano Douglas Luiz. La trattativa con gli inglesi del West Ham è in fase avanzata, e secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul proprio account X, Enzo Barrenechea è diventato la chiave per la fumata bianca dell’affare.

L’argentino nelle scorse settimane era stato accostato al Napoli, per via dell’arrivo in terra campana del d.s. Manna che l’ha scoperto, ma a quanto pare il possibile acquisto del classe 2001 potrebbe sfumare:

Enzo Barrenechea è entrato in qualche discorso in ottica Napoli ma il tema non è mai decollato. Adesso il centrocampista argentino [insieme a Samuel Iling-Junior] è diventato la chiave per avanzare nell’operazione che porterà Douglas Luiz alla Juventus. Il brasiliano ha già dato massima disponibilità al club bianconero, per Thiago Motta è un acquisto fondamentale. Nelle prossime ore i due club avranno nuovi contatti per arrivare alla definizione.

Niente da fare, dunque, per il Napoli, che dovrà virare su altri profili. Enzo Barrenechea avrebbe rappresentato un’ottima alternativa allo stacanovista Stanislav Lobotka, che quasi mai può tirare il fiato, data la sua centralità nel progetto azzurro e l’oggettiva mancanza di un’alternativa valida.