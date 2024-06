Italia Spagna, Spalletti scioglie le riserve: la scelta su Di Lorenzo

L’ex tecnico azzurro, ora Commissario Tecnico della Nazionale, ha individuato l’undici titolare: la decisione su Di Lorenzo.

Giovanni Di Lorenzo è l’uomo più discusso delle ultime settimane in casa Napoli. Il capitano azzurro, dopo aver annunciato la propria volontà di lasciare il club partenopeo, è partito alla volta della Germania per gli Europei. Messa in stand-by, dunque, la scelta sul futuro che intanto Conte sta provando a cambiare. Proprio l’esterno difensivo toscano sarà impegnato questa sera per il secondo match dell’Italia a Euro 2024, contro la Spagna: Spalletti ha appena deciso sul suo impiego.

Italia, Spalletti riconferma l’undici di Dortmund: Di Lorenzo titolare

Giovanni Di Lorenzo scenderà in campo per la seconda partita dell’Italia agli Europei di Germania, contro la Spagna. Il terzino sarà schierato dal primo minuto dal CT che riconfermerà l’undici titolare che ha affrontato e sconfitto l’Albania. La notizia riferita dalla redazione di Sky Sport ha entusiasmato i tifosi azzurri, desiderosi di sostenere il capitano nonostante le infelici vicende.

Proprio su Di Lorenzo, è arrivata nelle scorse ore la notizia del diktat imposto da Antonio Conte sulla cessione dell’ex Empoli. Il tecnico salentino non intende rinunciare al difensore, che proprio questa sera sarà osservato dal leccese. Banco di prova importante per il classe ’93 che sfiderà il giovane Nico Williams sulla propria fascia di competenza.