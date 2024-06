Ultim’ora Napoli, accordo totale per Marin: cifra altissima per la recompra! I dettagli

Il Napoli di Antonio Conte sta per abbracciare il primo acquisto per il proprio reparto difensivo, ovvero Rafa Marin del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Uno dei primi obiettivi del Napoli di queste prime settimane di calciomercato estivo è sicuramente quello di rinforzare il proprio reparto difensivo. Il club partenopeo, considerando sia gli orrori visti l’anno scorso che la volontà di Antonio Conte di passare ad una difesa a tre, ha l’assoluto obbligo di prendere almeno due nuovi difensori centrali.

Proprio per questi motivi, Giovanni Manna si è messo alla ricerca di giocatori che possano fare al caso di Antonio Conte. Dopo Mario Hermoso ed Alessandro Buongiorno, di fatto, il nome più caldo in casa azzurra è sicuramente quello dello spagnolo Rafa Marin, il quale sembra essere sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid per riavere Rafa Marin dovrà sborsare almeno 30 milioni: i dettagli

Secondo quanto scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Nicolò Schira’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la trattativa tra Rafa Marin ed il Napoli è alle sue battute finali. Il club ha già raggiunto l’accordo con il centrale spagnolo, che andrà a percepire 1,2 milioni di euro per i prossimi cinque anni. E’ anche prossimo l’accordo con il Real Madrid sul valore della clausola di ‘recompra’.

I dirigenti dei ‘Blancos’, infatti, non vogliono perdere la possibilità di riacquistare in futuro Rafa Marin, anche se per farlo dovranno investire una cifra davvero importante. Il valore dell’opzione di recompra, sempre come riportato da ‘Nicolò Schira’, è infatti di ben 30 milioni di euro e, tra l’altro, aumenterà dal 2027 in poi.

Il Napoli, quindi, si sta per assicurare il primo rinforzo in difesa. Tuttavia, l’arrivo di Rafa Marin non pregiudica la trattativa per Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Deportivo Alaves, ha infatti preso il ‘posto’ di un altro iberico, ovvero Mario Hermoso. La trattativa per quest’ultimo ha subito nei giorni scorsi una brutta frenata.

Mentre l’assalto ad Alessandro Buongiorno del Torino è ancora in atto. Il difensore italiano ha già dato il suo consenso ad un possibile passaggio al Napoli che, però, ora deve convincere Urbano Cairo ad abbassare le sue richieste economiche. Il patron granata, infatti, vuole ben 40 milioni di euro per cedere il capitano della squadra di cui è proprietario.