Super offerta per Buongiorno: rischio beffa per il Napoli!

Buongiorno è il centrale prescelto da Conte, sul Torino non ci sarebbe però solamente il Napoli, ma anche un altro club di A.

Antonio Conte è stato chiaro, servono almeno 2 se non 3 centrali per il suo nuovo Napoli. La difesa, vero e proprio tallone d’Achille della squadra nel corso dell’ultima Serie A, deve essere registrata e per farlo, sono stati indicati dei nomi specifici.

Alessandro Buongiorno ad oggi rappresenta il primo della lista. L’interesse del Napoli per il capitano del Torino, attualmente impegnato con l’Italia agli Europei, è ormai esplicito, come confermato da più fonti oltre che dall’agente dello stesso centrale, sul calciatore, per cui Urbaino Cairo chiede circa 40 milioni, non ci sarebbe però solamente il club partenopeo. Il giocatore è seguito con particolare attenzione non solo in Serie A, ma anche all’estero, con la Premier League che potrebbe offrire un richiamo difficile da ignorare.

Buongiorno – Napoli, una rivale prova a soffiare il centrale ad Antonio Conte?

La trattativa tra il club campano e quello piemontese non è quindi semplice, la bottega granata è da sempre cara, forse troppo, ed il Napoli sta cercando di mediare. Una mediazione, che potrebbe permettere l’inserimento di altre società, soprattutto dalla massima serie italiana.

Di questo avviso Valter De Maggio, che sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, si è così espresso:

“Su Buongiorno si registra un fortissimo inserimento dell’Inter: il Napoli era ferma a un’offerta di circa 35 milioni bonus compresi, più la possibilità di inserire una contropartita individuata in Ostigard, ma il Torino non è particolarmente interessato adesso. L’Inter invece offre 40 milioni più bonus ed è pronta mettere come contropartita anche un giovane del proprio vivaio”.

Insomma, l’Inter si sarebbe portata avanti al Napoli, con un’offerta di ben 5 milioni maggiore. A questo punto, semmai l’indiscrezione di De Maggio fosse confermata, sarebbe tutto più complicato per il Napoli, che si ritroverebbe costretto a giocare al rialzo, cosa che da sempre non piace ad Aurelio De Laurentiis, poco incline ad addentrarsi in aste in sede di calciomercato.

Potrebbe risultare in tal senso decisivo il lavoro di Conte, che secondo più fonti è ormai a stretto contatto con il calciatore da settimane, tanto da aver strappato una mezza promessa da quest’ultimo. Con ogni probabilità, come per tante altre questioni, un quadro migliore si avrà al termine dell’Europeo, quando i calciatori saranno unicamente concentrati sul proprio futuro nei club. Non resta che attendere.