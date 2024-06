Rafa Marin ad un passo dal Napoli: quando arriverà l’ufficialità – ESCLUSIVA

Rafa Marin con ogni probabilità sarà il primo acquisto dell’era Conte, il Napoli ed il Real Madrid sono ormai alle battute finali.

Rafa Marin, difensore spagnolo scuola Real Madrid, dovrebbe essere il primo rinforzo per la difesa del Napoli. Il calciatore, ultima stagione in prestito all’Alaves, con cui si è ben distinto, a breve potrebbe essere ufficializzato secondo i principali addetti ai lavori.

Mancherebbe poco, qualche dettaglio, magari riguardante la recompra che vorrebbe fissare il Real Madrid, conscia del valore del ragazzo classe 2002 che in futuro, potrebbe tornare nella casa madre, ma in ogni caso, non dovrebbero esserci dubbi sulla buona riuscita del trasferimento.

Rafa Marin – Napoli, le ultime sulla trattativa tra Napoli e Real Madrid per il centrale

Risulteranno decisivi i prossimi giorni, per una chiusura che potrebbe arrivare già nel corso della settimana in corso, almeno, questa è la speranza del Napoli, che vorrebbe evitare l’inserimento di altre contendenti.

Il calciatore, è stato infatti seguito da altre compagini italiane, Milan e Juventus, che si sarebbero interessate al calciatore senza spingere troppo. Un assist per Manna, che seguiva già da molto tempo Rafa Marin e che ne ha così approfittato per bruciare la concorrenza. In esclusiva per Spazio Napoli, Marco Giordano attraverso il suo profilo X ha reso note le ultime indiscrezioni relative alla trattativa sull’asse Napoli – Madrid:

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ La speranza del club è quella di chiudere la trattativa per #RafaMarin entro la fine di questa settimana.

Parti al lavoro per completare i classici dettagli: operazione definita nei tratti più importanti Tutti i dettagli su #SpazioNapoli — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) June 19, 2024

Insomma, i contratti del Napoli, da sempre estremamente minuziosi, stanno facendo lievitare, seppur leggermente, le tempistiche, ma come confermato dal giornalista, gli aspetti principali, nonché più importanti, non desterebbero alcuna preoccupazione, la strada è quindi spianata.

Successivamente, Manna potrà invece immergersi a pieno nelle altre trattative, soprattutto in quella riguardante Alessandro Buongiorno, obiettivo numero 1 del reparto arretrato. Per il calciatore italiano ci vorrà pazienza, Cairo è da sempre uno dei presidenti con cui è più difficile trattare e la richiesta per il proprio capitano, potrebbe non scendere sotto i 40 milioni d’euro, una cifra a cui il Napoli non vorrebbe arrivare, o quantomeno evitare di pagare unicamente cash. Staremo a vedere, al termine dell’Europeo la situazione potrebbe svilupparsi più rapidamente, almeno questa è la speranza di Conte.