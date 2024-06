Pazzesco su Rafa Marìn, dalla Spagna sicuri: paragone con un ex campione del Real Madrid

Il Napoli si appresta a chiudere il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato, dalla Spagna fanno un paragone pesante con Rafa Marìn.

Dopo la tormentata stagione appena terminata, in casa Napoli si è immediatamente corso ai ripari e si è voltata pagina. Il presidente De Laurentiis non ha badato a spese e ha preso il miglior allenatore libero su piazza, ovvero Antonio Conte. Il tecnico si è immediatamente insediato e ha ridato entusiasmo a una tifoseria emozionalmente rimasta depressa dopo il decimo posto ottenuto nell’ultimo campionato.

Ovviamente il solo ingaggio di Conte non può bastare, serve dare i giusti calciatori al tecnico salentino ed è per questo che il nuovo d.s. Giovanni Manna si è subito messo a lavoro, tanto che il primo acquisto è già stato definito. Già, perché come vi abbiamo raccontato su SpazioNapoli, nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di Rafa Marìn dal Real Madrid.

Rafa Marìn al Napoli, in Spagna lo paragonano già a Sergio Ramos

Il centrale classe 2002 sarà il primo rinforzo del nuovo Napoli e andrà a rimpolpare la lista dei difensori ai disposizione di Antonio Conte. In Spagna se ne parla benissimo, tanto da scomodare paragoni decisamente pesanti. Come ad esempio quello fatto dal giornalista di AS, Joaquin Maroto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Rafa Marin? In Spagna si parla di lui come il nuovo Sergio Ramos, è nato a Siviglia ed è fortissimo come marcatore centrale, abile nella marcatura e sui palloni alti: è un difensore molto molto buono, è un marcatore puro“.

Il paragone con Sergio Ramos, storico difensore del Siviglia e del Real Madrid, nonché colonna della Spagna campione del Mondo e d’Europa, fa capire tutta l’importanza del colpo che si sta per assicurare il Napoli. Rafa Marìn è un giovane di grandissime prospettive, tant’è che i Blancos hanno deciso di non privarsene completamente.

L’accordo trovato tra il Napoli e il Real Madrid, infatti, prevede una cessione a fronte di una cifra di circa 12 milioni di euro, bonus compresi. Le merengues si sono comunque riservati un diritto di recompra (di riacquisto, ndr) del valore di 30 milioni di euro, che scatterebbe però a partire dall’estate del 2026. Il Real Madrid potrebbe procedere con il riacquisto del difensore anche nell’estate del 2027, ma a fronte di un compenso maggiore. Il Napoli – che farà firmare allo spagnolo un contratto fino al 2029 da 1,2 milioni l’anno – ovviamente si augura che l’esperienza di Rafa Marìn sia, a prescindere, positiva e fruttuosa.