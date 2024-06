Mercato Napoli, Hermoso troppo costoso: l’alternativa è un giovane della Serie A

Considerate le richieste degli agenti dello spagnolo Mario Hermoso, il Napoli si sta muovendo per un giovane difensore del campionato di Serie A.

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sta per chiudere il suo primo acquisto di questa sessione di calciomercato estivo. Il club partenopeo, infatti, sta limando gli ultimi dettagli per l’arrivo dal Real Madrid di Rafa Marin. Il difensore spagnolo, quindi, sarà uno dei nuovi centrali della squadra guidata da Antonio Conte.

Quest’ultimo, infatti, ha ribadito la necessità di rinnovare quasi completamente il reparto difensivo del Napoli, considerando sia gli errori commessi dai centrali partenopei nella stagione scorsa che la sua volontà di giocare con una difesa a tre. Uno dei primi obiettivi segnati sulla lista di Giovanni Manna era Mario Hermoso, che il prossimo 1 luglio si svincolerà dall’Atletico Madrid del ‘Cholo Simeone’, ma in queste ultime ore il nuov direttore sportivo azzurro si sarebbe fiondato su un centrale del nostro campionato di Serie A.

Calciomercato, richieste elevate da parte dell’entourage di Hermoso: Napoli su Circati del Parma

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Alessandro Circati del Parma neopromosso in Serie A di Fabio Pecchia. Il club partenopeo vorrebbe chiudere ancora per Mario Hermoso, ma le pretese dell’entourage del calciatore spagnolo sono considerate ancora troppo elevate dai dirigenti azzurri.

Alessandro Circati, dopo le 29 presenze di quest’anno con la maglia del Parma, ha attirato a sé l’interesse di tanti club importanti, tra cui il Napoli. Il classe 2003, di fatto, è entrato nella lista di Giovanni Manna per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte, il quale continua a spingere anche per Alessandro Buongiorno.

Se Rafa Marin, Circati ed Hermoso sarebbero arrivi di ‘contorno’, ovvero con l’intento di ‘puntellare’ il reparto difensivo, quello del capitano del Torino sarebbe il grande ‘colpo’ di mercato del Napoli. Alessandro Buongiorno, di fatto, è stato indicato dallo stesso Antonio Conte come il giocatore su cui impostare l’intera difesa partenopea.

Per chiudere la trattativa per il calciatore granata, però, c’è ancora molto da fare. Buongiorno ha sì dato il suo consenso ad un possibile passaggio al Napoli, ma Urbano Cairo è ancora intenzionato a chiedere 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del suo capitano. Giovanni Manna, con l’intento di sfruttare anche la volontà del calciatore ora impegnato all’Europeo con l’Italia di Spalletti, sta spingendo per cercare di ridurre le pretese del patron granata.