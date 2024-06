Euro 2024, senza pietà su Kvaratskhelia: la RAI lo distrugge dopo Turchia-Georgia!

Sconfitta per la Georgia e prestazione deludente di Kvaratkshelia, la critica italiana prende di mira l’attaccante del Napoli.

Si è conclusa la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024, con tutte le squadre che hanno così disputato il primo match della rassegna continentale. Grande attesa c’era anche per il debutto della Georgia, alla prima, storica, partecipazione alla fase finale di una competizione calcistica.

Kvaratskhelia criticato dopo la partita tra la Georgia e la Turchia, durissimi giudizi alla RAI

Gli occhi erano ovviamente puntati su Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore di maggior talento a disposizione della nazionale del CT Sagnol. La prestazione dell’attaccante di proprietà del Napoli, al di là di qualche buono spunto, non è stata all’altezza delle aspettative.

Almeno questo è il giudizio della critica, soprattutto in Italia, dove nelle varie trasmissioni TV i commenti sono stati decisamente negativi. In particolare durante “Notti Europee”, programma in onda sulla RAI al termine della partita serale, i commenti su Kvaratskhelia sono stati particolarmente severi.

Durante il programma, infatti, sono stati dati i voti ai calciatori più attesi di questo Europeo, e tra questi c’era anche il talento del Napoli. Ebbene, il giudizio degli ospiti, tra i quali spicca quello di Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e campione del mondo con l’Italia nel 1982. Ebbene la pagella di Kvaratskhelia, dopo la prestazione della Turchia, è stata di una media voto (su 5 giudizi, ndr) del 4,5.

Nello specifico i voti assegnati a Kvara sono stati:

5

4

5

4

4,5

Insomma, una bocciatura totale per il ragazzo classe 2001, ma forse fin troppo severa per quello che si è realmente visto in campo.