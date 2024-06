Calciomercato, sfuma un acquisto per il Napoli: si trasferisce in Premier League

Il Napoli si era parecchio interessato a un giovane centrocampista, ma la trattativa sembra destinata a sfumare.

Sono ore calde per il calciomercato, seppur la sessione estiva di trasferimenti non sia ufficialmente cominciata. Eppure le trattative tra i vari club sono già intense, con i primi affari che sono pronti ad essere conclusi. Anche il Napoli, con gli arrivi di Giovanni Manna come nuovo direttore dell’area sportiva, e Antonio Conte come nuovo allenatore, si accinge a essere protagonista del mercato.

Barrenechea piace al Napoli, la Juventus lo inserisce nella trattativa per Douglas Luiz con l’Aston Villa

Sono tanti i calciatori nel mirino dei partenopei, tra cui anche un giovane di proprietà della Juventus che Manna conosce bene per averlo avuto sotto gli occhi ai tempi in cui dirigeva la Next Gen. dei bianconeri: ovvero Enzo Barrenechea. Il centrocampista argentino classe 2001 piace tantissimo al nuovo d.s. azzurro, che lo vedrebbe perfettamente nella mediana di Conte, magari come erede di Lobotka. L’eventuale acquisto, però, pare sia destinato a sfumare.

La Juventus starebbe infatti per chiudere la cessione del centrocampista all’Aston Villa. Cristiano Giuntoli vuole acquistare a tutti i costi Douglas Luiz dai Villans: la trattativa iniziale prevedeva le cessioni dei cartellini di Iling jr., McKennie e circa 18 milioni di euro per assicurarsi il brasiliano. Weston McKennie, però, non ha ancora trovato l’accordo sull’ingaggio per trasferirsi in Inghilterra, mettendo così in bilico la fattibilità dell’affare.

Il d.s. juventino – riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio – avrebbe così velocemente trovato l’alternativa: inserire nell’affare Barrenechea al posto di McKennie. L’Aston Villa sembra gradire questa soluzione e nelle prossime ore i contatti riprenderanno per capire come trovare la quadratura che porti alla chiusura dell’accordo.

Enzo Barrenechea, dunque, pare sia destinato al trasferimento in Premier League. Se così dovesse essere, il Napoli sarà costretto a virere su nuovi obiettivi per il centrocampo.