Simeone verso la cessione, offerta dall’estero: il Napoli ha scelto il sostituto

Giovanni Simeone può salutare Napoli: gli azzurri pronti a correre ai ripari per sostituire l’ex Hellas Verona.

Dopo una stagione tutt’altro che positiva Giovanni Simeone potrebbe seriamente lasciare il Napoli. La sua esperienza in azzurro è stata caratterizzata dal ruolo di comprimario di Osimhen anche se spesso si è visto passare davanti anche Giacomo Raspadori. Nonostante ciò, Simeone ha condotto il primo anno in maniera esemplare: 9 gol siglati in 39 presenze, la maggior parte decisivi per lo Scudetto e Champions League.

Un rendimento straordinario dati i pochi minuti a disposizione disputati che, però, non ha avuto riscontro nell’ultima annata calcistica sotto la gestione prima di Rudi Garcia, poi di Walter Mazzarri ed infine di Francesco Calzona. L’attaccante argentino ha disputato 36 gare stagionali mettendo a segno soltanto 3 gol ed un solo assist. Il suo cartellino è di 10 milioni di euro e un club estero avrebbe mostrato il proprio interesse nei confronti del calciatore.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, lo Sporting Lisbona avrebbe deciso di puntare su Simeone in vista della probabile cessione del bomber Viktor Gyokeres, obiettivo di mercato delle big inglesi. Intanto il Napoli cerca di tutelarsi e valuta un altro attaccante.

Il Napoli vuole un attaccante de LaLiga, valore di 35 milioni di euro

Il numero 9 del Napoli, Victor Osimhen, andrà sicuramente via: da capire soltanto la reale destinazione in cui approderà l’attaccante nigeriano. Il ruolo da titolare nella squadra di Antonio Conte potrebbe essere ricoperto da Romelu Lukaku, ancora vincolato dal contratto con il Chelsea.

Conte può essere la chiave per convincere Lukaku a sposare la causa azzurra ma al contempo con la partenza di Simeone servirebbe anche un’altra punta, alternativa al titolare. Tra i diversi profili analizzati è balzato all’occhio l’operato stagionale di Samu Omorodion. L’attaccante spagnolo ha siglato 9 gol tra Alaves, club in cui si è trasferito in prestito, e Granada. Nello scorso anno con il Recreativo Granada ha siglato 18 reti in 33 presenze mentre prima del passaggio all’Alaves, in questa stagione, ha fatto un gol alla prima stagionale con il Granada ne LaLiga.

Sul calciatore classe 2004 ci sarebbero Napoli e Roma oltre all’Atletico Madrid che sembrerebbe essere una destinazione gradita al calciatore, protagonista nell’Under 21 spagnola con 2 gol in 7 gare disputate. Il cartellino da 35 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo ma Manna è pronto a studiare la soluzione migliore con la società per offrire una rosa competitiva ad Antonio Conte.