Mercato Napoli, richiesta a sorpresa di Conte: colpo dalla Serie A

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo, con Manna che prosegue il suo lavoro su più fronti. Intanto arriva la richiesta a sorpresa di Antonio Conte.



Col passare dei giorni, le trattative di mercato in casa Napoli diventano sempre più intense. Mancano poco meno di due settimane all’apertura ufficiale del calciomercato estivo, e ciò sta facendo aumentare i movimenti e velocizzare diversi affari.

Giovanni Manna ha già messo nel mirino diversi obiettivi, alternando dei potenziali crack a profili low cost. In queste ore è arrivata una richiesta di Conte, con il potenziale colpo dalla Serie A

Calciomercato Napoli, richiesta di Conte: milita in Serie A

Il calciomercato del Napoli sembra esserci accesso nel corso delle ultime ore. Gli azzurri sono vicini a piazzare il primo colpo in entrata, ossia Rafa Marin dal Real Madrid, ma non solo. Il DS Manna è al lavoro su diversi fronti, e in qualsiasi momento potrebbero esserci delle accelerate importanti per alcune trattative. Intanto sarebbe arrivata una richiesta specifica di Antonio Conte. Come riporta Futboll.al, il tecnico azzurro avrebbe chiesto a Manna il centrocampista albanese del Lecce, Ylber Ramadani. Il centrocampista ha avuto un ottimo impatto con il campionato italiano, e Conte lo vedrebbe bene come rinforzo per il centrocampo azzurro.

Si aggiunge dunque un nome nuovo nella lista del Direttore Sportivo Manna, che proverà ad accontentare la richiesta del tecnico salentino. Il centrocampo del Napoli ha avuto parecchi problemi in questa stagione, e serviranno degli interventi per metterlo nuovamente in sesto. Sicuramente andrà aggiunto nell’organico un centrocampista di spessore, visto l’addio a parametro zero di Piotr Zielinski. Quel posto potrebbe però essere preso da Folorunsho, che ha impressionato nel corso dell’ultima stagione per il suo rendimento.

In casa Napoli ci sarà però anche l’addio di Diego Demme, che lascerà il club a parametro zero per trasferirsi all’Hertha Berlino. Ramadani dunque potrebbe prendere proprio il posto di Demme nelle gerarchie del Napoli, diventando difatti la riserva di Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Lecce sarebbe quindi una riserva in partenza, ma occhio all’evoluzione del mercato. Difatti Lobotka potrebbe anche partire verso Barcellona, e in quel caso l’albanese potrebbe essere proprio il faro del centrocampo del Napoli. Al momento si tratta però solo di ipotesi, con la trattativa che ancora non ha preso il via. L’affare potrebbe essere anche piuttosto semplice per il Napoli, visto che il Lecce per 5 milioni di euro potrebbe cedere l’albanese. Una cifra fattibile per le casse del Napoli, che potrebbe accontentare Conte sborsando veramente poco.