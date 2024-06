Marin-Napoli, aggiornamento sulla trattiva: può accadere domani

Ci sono novità riguardanti la trattativa per Rafa Marin al Napoli: l’annuncio di Fabrizio Romano sulla strategia del club azzurro.

Il mercato del Napoli sembra vicino a regalare il primo colpo: è sempre più vicina alla chiusura infatti la trattativa per Rafa Marin, difensore spagnolo di proprietà del Real Madrid e reduce dall’anno in prestito all’Alaves. Napoli e Real Madrid, come raccontato anche quest’oggi nella nostra esclusiva, sono al lavoro per trovare la soluzione migliore riguardante la formula per chiudere l’affare. La strada sembra, comunque, in discesa.

Il nome di Marin sembra aver sorpassato definitivamente quindi quello di un altro difensore spagnolo, cioè Mario Hermoso. Il giocatore, svincolatosi dall’Atletico Madrid, sembra infatti sempre più diretto verso le soluzioni arabe.

Marin-Napoli, gli ultimi aggiornamenti

Le ultime novità sembrano quindi confermare il clima di chiusura imminente attorno alla trattativa per Rafa Marin. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbero in programma nuovi colloqui fra Napoli e Real Madrid per trovare l’accordo definitivo.

Il club azzurro sarebbe quindi in attesa del via libera definitivo del club madrileno che, comunque, non sembrerebbe molto lontano. Il Napoli avrebbe infatti considerato il difensore come un’opportunità sul mercato e avrebbe, quindi, tutta la volontà di fare di lui il primo investimento per rinforzare la difesa azzurra.

Si aspettano, quindi, i prossimi giorni per avere le novità definitive su quello che potrebbe essere il primo acquisto del Napoli targato Antonio Conte. Si proseguirà poi con le altre trattative: un altro difensore (Buongiorno in testa) e quantomeno un attaccante al posto del partente Osimhen.

AGGIORNAMENTO ORE 00.05: Secondo Gianluca Di Marzio, invece, l’incontro decisivo potrebbe avvenire domani mattina. La cifra versata al Real Madrid si aggirerebbe intorno ai 10-12 milioni di euro con recompra a favore del Real Madrid.