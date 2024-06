Kvaratskhelia, il dettaglio durante Turchia-Georgia non sfugge: messaggio al Napoli? (FOTO)

Nel corso degli ultimi giorni è esploso il caso Kvaratskhelia in casa Napoli. Dettaglio particolare presente sull’esterno georgiano durante la gara con la Turchia.

L’estate del Napoli sarà piuttosto rovente, con la società alle prese con diverse situazioni spinose. Nelle scorse settimane è esploso il caso Giovanni Di Lorenzo, con il capitano azzurro che ha chiesto la cessione.

Pochi giorni fa è esploso anche il caso Kvaratskhelia, con l’agente ed il padre del georgiano che hanno annunciato di voler lasciare Napoli. Intanto durante la gara con la Turchia, non è sfuggito un dettaglio proprio di Kvaratskhelia,

Napoli, dettaglio speciale per Kvaratskhelia: di cosa si tratta

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, è alle prese con delle situazioni complicate. Difatti l’avventura del tecnico e del DS non è iniziata nel migliore dei modi, con Di Lorenzo e Kvaratskhelia che avrebbero chiesto la cessione. Il Napoli spera di far rientrare le situazioni al più presto. Nel frattempo durante Turchia-Georgia, non è sfuggito un dettaglio presente proprio su Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è stato inquadrato mentre si trova a terra, e si è potuto notare il parastinchi con lo stemma del Napoli presente sotto al calzettone.

Il dettaglio potrebbe far presagire un segnale di distensione con il Napoli, anche se ad oggi questi tipi di parastinchi sono normali. Difatti la maggior parte dei giocatori utilizza dei parastinchi con i loghi dei propri club e della Nazionale, mentre altri né usano di più particolari. Il dettaglio intanto non è sfuggito alla regia, che ha colto i particolari parastinchi di Kvaratskhelia. Ovviamente i tifosi del Napoli e non solo sperano che il caso possa rientrare quanto prima, e che quindi Kvaratskhelia possa restare ancora al Napoli.