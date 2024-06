Kvara, l’offerta del PSG è da urlo: maxi ingaggio e non solo

Hanno fatto discutere le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia e di suo padre: dietro questi malumori ci sarebbe il PSG.

Khvicha Kvaratskhelia rappresenta il punto cardine del nuovo Napoli per la società, ancor di più dopo l’arrivo di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, ha infatti dato l’ok a qualsiasi cessione in caso di offerta congrua, dichiarando solamente due incidibili: Di Lorenzo e appunto Kvaratskhelia. Una sorta di scherzo del destino, viste le situazioni complicate venutesi a creare con i due.

Se per Di Lorenxo la partita è aperta, ma i motivi riconducibili allo strappo sono ancora da definire a pieno, per il georgiano la situazione sembra abbastanza chiara gli occhi degli addetti ai lavori, almeno secondo le indiscrezioni circolate.

Kvarasthelia – Napoli, c’è il PSG dietro le dichiarazioni di agente e padre: l’offerta

Kvaratskhelia è stato tra i protagonisti principali dello scudetto. L’ex Dinamo Batumi, al pari di Osimhen e del tecnico Luciano Spalletti è il calciatore che ha inciso di più sul rettangolo verde. Anche questa stagione, nonostante l’annata nefasta del Napoli, “Kvaradona” ha rappresentato una delle poche luci per il team, aggiudicandosi per ben 10 volte il titolo di MVP, record in Europa nei top 5 campionati.

Nonostante ciò, in maniera inspiegabile, il suo contratto da 1,4 milioni a stagione, terzo più basso della rosa, non è mai stato adeguato da Aurelio De Laurentiis. Il patron si è rifiutato di incontrare il suo agente, giocando troppo sui 3 anni ancora in vigore, sino ad arrivare a questa mezza rottura. Una “mezza” rottura considerando che a quanto pare, sotto la spinta del tecnico Conte, le trattative siano ripartite e alla fine, una soluzione possa esser trovata.

Tuttosport, quotidiano sportivo torinese, ha reso nota questa mattina l’offerta del Paris Saint Germain, club che si è mosso per Kvaratskhelia provando ad approfittare delle problematiche sopracitate. Secondo il quotidiano, i parigini avrebbero offerto ben 9 milioni netti con tanto di bonus alla firma, una cifra da capogiro, annessa alla possibilità di giocare la Champions League. Saranno decisive le prossime settimane, il Napoli ha il coltello dalla parte del manico e la sensazione sembra quella di una rottura sanabile. Per onor del vero, mai nella sua gestione De Laurentiis ha ceduto due top player nella stessa sessione infatti e ad oggi, il designato a salutare l’ombra del Vesuvio pare proprio Victor Osimhen.