Conte, “due richieste inderogabili” a De Laurentiis: c’entra il mercato del Napoli

Antonio Conte si è da poco ufficialmente insediato sulla panchina del club: il tecnico avrebbe fatto due richieste a De Laurentiis.

Antonio Conte da circa due settimane è il nuovo allenatore del Napoli. L’ex Inter e Juventus è stato il colpo di teatro scelto da Aurelio De Laurentiis per rilanciare il club, a seguito della peggiore annata sotto l’ombra del Vesuvio da quindici anni a questa parte.

Il tecnico pugliese, voglioso di rivalsa dopo la deludente esperienza al Tottenham, ha accettato con grande entusiasmo la sfida, conscio delle possibilità della società. Conte, secondo i vari addetti ai lavori, avrebbe richiesto nello specifico due cose al proprio patron, dimostrandosi irremovibile in tal senso.

Conte – Napoli, il tecnico è irremovibile sotto due aspetti: la richiesta a De Laurentiis

Conte non ha richiesto infatti investimenti faraonici. Il Napoli è una società sana e con disponibilità tali da permettersi il suo ingaggio, nonostante ciò continuerà ad operare nella logica di un sano bilancio, insomma si farà ciò che si può, senza indebitarsi. Tra le richieste dell’allenatore, oltre a quelle in entrata, ci sarebbero però due punti fermi da confermare in rosa: Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvararskhelia.

I due, ritenuti imprescindibili da Conte, sono protagonisti di due situazioni in bilico. Per Di Lorenzo si è già mosso in prima persona lo stesso tecnico, per Kvaratskhelia, invece, la palla è in mano alla società. Il georgiano vuole il rinnovo con annesso adeguamento e con un anno di ritardo, De Laurentiis sembrerebbe essersi convinto a concederglielo. La Repubblica, nel corso della sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione, sottolineando quanto il coltello dalla parte del manico lo abbia il Napoli:

“La posizione del Napoli è la stessa già emersa nel caso Di Lorenzo: la cessione semplicemente non è presa in considerazione. Kvara è una delle richieste inderogabili di Antonio Conte nella costruzione della sua creatura: il capitano e il georgiano semplicemente non si muovono. C’è ovviamente da fare i conti con il malumore dei due punti di riferimento”.

Insomma, due situazioni da prendere di petto, cercando di ricucire due strappi che per Conte rappresentano priorità assoluta. Staremo a vedere nelle prossime settimane, in cui i calciatori rientreranno dagli impegni con le proprie nazionali ad Euro 2024. Il Napoli e Conte hanno certamente fretta, ne va del futuro del Napoli.