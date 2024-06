“Buongiorno ed Hermoso troppo cari”, Il Napoli non ci sta: Kim e un altro colpo super per Conte

Movimenti in difesa per il Napoli, le ultime indiscrezioni riguardano due possibili obiettivi di Giovanni Manna.

Antonio Conte a breve potrebbe abbracciare il suo primo acquisto, Rafa Marin, mastodontico centrale scuola Real Madrid, nell’ultima stagione all’Alaves, sembra essere in dirittura d’arrivo secondo gli esperti di calciomercato. Lo spagnolo, però, non potrebbe essere l’unico innesto in casa Napoli per il reparto arretrato: Conte ha chiesto almeno due, se non tre innesti in difesa, vero tallone d’Achille del club.

Alessandro Buongiorno rappresenta il favorito della lista, subito dietro c’è invece Mario Hermoso, centrale in uscita dall’Atletico a parametro zero, entrambe le operazioni, tra cartellino ed ingaggio, però, sarebbero molto esose. Per questo motivo, potrebbero ritornare di moda due obiettivi: il grande ex Kim Minjae e Radu Dragusin, già accostato al Napoli a gennaio.

Napoli, clamoroso ritorno di fiamma in vista? Le ultime dal giornalista partenopeo

La lista del neo direttore sportivo Giovanni Manna è però lunga. L’ex leader della Juventus Next Gen sta visionando svariati profili, cercando di optare per quelli che più di tutti risponderebbero alle esigenze del Napoli. Profili che potrebbero addirittura portare dai due sopracitati difensori centrali, almeno secondo Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano.

Attraverso il suo profilo X, Auriemma ha svelato un clamoroso retroscena, riguardante un possibile ritorno di fiamma per il Napoli, questo il post del giornalista:

+++MERCATO NAPOLI+++ Antonio Conte ha chiesto forza ed esperienza per la sua difesa a 3. Per Hermoso e Buongiorno gli agenti e Cairo insistono nelle pretese esose, allora Manna si lancia su Dragusin (il Tottenham lo cede) e sul tanto rimpianto Kim (il Bayern lo presta). — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) June 18, 2024

Minjae Kim, miglior difensore della Serie A nella stagione dello storico terzo scudetto, potrebbe quindi tornare in azzurro secondo il giornalista, per un ricongiungimento che farebbe certamente felici i supporters partenopei, che per 12 messi hanno inondato i profili social del coreano con frasi d’amore e nostalgia. Il Bayern Monaco, a seguito dell’annata non propriamente felice dell’ex Napoli, potrebbero infatti cederlo in prestito, favorendo la società di Aurelio De Laurentiis.

Un altro nome accostato con forza in passato al Napoli potrebbe però tornare in auge, si tratta di Radu Dragusin, che lo scorso gennaio era sembrato ad un passo dal vestire la maglia azzurra del Napoli. Il rumeno, impegnato con la propria selezione ad Euro 2024, potrebbe essere ceduto dal Tottenham che dopo averlo acquistato, non gli ha concesso tanti minuti sul rettangolo verde. Situazioni da monitorare insomma.