Altro che Osimhen: il top club irrompe sull’obiettivo di mercato del Napoli!

Il Napoli è alla ricerca di un’attaccante per sostituire il partente Osimhen. Intanto il top club mette nel mirino l’obiettivo degli azzurri, scartando proprio il nigeriano.

Sono diverse le operazioni che il Napoli dovrà effettuare nel corso di questo calciomercato estivo. Il DS Manna è già al lavoro su più fronti, con alcuni che son più caldi rispetto ad altri.

In casa Napoli c’è sicuramente del lavoro da fare sulla cessione di Victor Osimhen, che poi dovrà essere sostituito. Nel frattempo il top club irrompe sull’obiettivo del Napoli, scartando difatti l’ipotesi Osimhen.

Napoli, il top club snobba Osimhen e punta l’obiettivo degli azzurri

In casa Napoli si lavora in vista del mercato estivo, e la dirigenza è alle prese anche con diverse questioni piuttosto delicate. Tra queste c’è quella di Victor Osimhen, che dovrebbe essere ceduto, ma ad oggi nessun club ha presentato un’offerta per il suo acquisto. A testimoniare il calo d’interesse per Osimhen è la mossa di un club di Premier League, che ha messo nel mirino l’obiettivo del Napoli. Come riporta Sky Sport, il Chelsea sarebbe sulle tracce di Samu Omorodion per rinforzare l’attacco. Questa mossa del club londinese dimostra come l’interesse per Victor Osimhen sia definitivamente svanito, con l’attaccante spagnolo finito in cima alla lista dei preferiti.

La mossa del Chelsea crea dunque un doppio problema di mercato al Napoli. Difatti il club azzurro perde una potenziale acquirente per Osimhen, e inoltre trova una nuova concorrente per Samu Omorodion. Il DS Manna aveva deciso di virare sensibilmente sull’attaccante dell’Atletico Madrid come post Osimhen, ma i piani potrebbero cambiare. La cessione di Osimhen diventa sempre più difficile, con i top club europei che non sono pronti a fare follie per acquistare il bomber nigeriano. Di conseguenza, se il Napoli non cede Osimhen, non può lavorare e affondare il colpo per il suo sostituto, che ad oggi sarebbe Omorodion.

Presto però potrebbe saltare l’attaccante spagnolo, con il Chelsea di Enzo Maresca pronto all’affondo decisivo per l’acquisto di Omorodion. Si allontana dunque dai radar del Napoli l’attaccante dell’Atletico Madrid, che presto potrebbe vestire la maglia blu del Chelsea. In casa Napoli si alimenta l’apprensione circa alla situazione di Osimhen, che diventa sempre più difficile da cedere. Questa situazione ovviamente non permette al Napoli di sbloccare la situazione per il suo eventuale sostituto, seppur Manna abbia già nel mirino diversi obiettivi. Si attendono evoluzioni nel corso delle prossime settimane, ma per il Napoli si allontana l’acquisto di Omorodion che viaggia verso il Chelsea.