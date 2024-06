Sorpresa Napoli, l’agente esce allo scoperto: “Vi dico dove giocherà Gudmundsson”

Albert Gudmundsson è nel mirino del Napoli: l’attaccante islandese è seguito però da una moltitudine di club in Italia ed Europa.

Albert Gudmundsson è stata una delle sorprese dell’ultima annata di Serie A. 35 partite, 14 goal e 4 assist per la polivalente seconda punta del Genoa, in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco facendo ammattire le difese avversarie a suon di: goal, assist e dribbling. Prestazioni che non sono rimaste inosservate, anzi, l’ex PSV ed AZ, ha attirato l’interesse dei maggiori club del massimo campionato italiano, oltre che d’Europa.

Tra questi anche il Napoli, conscio di dover cambiare qualcosa nel suo reparto offensivo. Con la partenza ormai certa di Victor Osimhen e la bagarre Kvaratskhelia scoppiata appena ventiquattro ore fa a seguito delle dichiarazioni di agente e padre.

Gudmundsson, scelta la sua destinazione finale? Le dichiarazioni dell’agente

Il Napoli secondo vari addetti ai lavori si sarebbe mosso d’anticipo sul calciatore, iniziando i colloqui con il Genoa, conscio della voglia del calciatore di misurarsi in un contesto di livello più alto. La società ligure vorrebbe infatti provare a trattenere Gudmundsson, ma è consapevole delle difficoltà a cui andrebbe in contro dinanzi a determinate offerte e acquirenti.

Intervistato a TV Play, Florin Manea, agente di Dragusin, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo assistito, fresco d’esordio con successo ad Euro 2024. Non solo Dragusin però, Manea si è lasciato andare anche ad un commento su Gudmundsson, calciatore seguito dal Napoli ed appartenente alla batteria del procuratore Giuffrida, amico di Manea:

“Ho rapporti con Valerio Giuffrida, il suo agente. Il Napoli non mi sembra interessato a Gudmundsson. Inter? Sì, penso che possa diventare nerazzurro: Gudmundsson ha dimostrato grandi cose nell’ultimo anno in Serie A”.

Per l’agente quindi non ci sarà la divisa azzurra del Napoli nel futuro di Gudmundsson, bensì quella nerazzurra dell’Inter campione d’Italia. La società lombarda, fresca di seconda stella, dopo i primi innesti a parametro zero, vorrebbe infatti donare il primo regalo scudetto ad Inzaghi e l’opzione Gudmundsson appare particolarmente viva.

Staremo a vedere quindi, ciò che appare certo ad oggi, è che la strada che conduce a Gudmundsson sarà ricca di inside ed ostacoli, ostacoli rappresentati da top club del calibro di Inter e non solo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il calciatore sarebbe apprezzato anche da Thiago Motta, fresco d’annuncio con la Juventus, altra rivale che sarebbe dura da battere.