Sentenza di Del Genio: “Conte e Manna non lo immaginavano”, consiglio al Napoli

I tanti rumors legati al mercato del Napoli fanno preoccupare i tifosi e non solo, consiglio del giornalista Paolo Del Genio al presidente De Laurentiis.

Sono ore concitate in casa Napoli, dopo il caso Di Lorenzo anche l’entourage di Kvaratskhelia ha manifestato la volontà di lasciare il club azzurro. Dopo le recenti parole del procuratore del georgiano e del papà, sono arrivate tante reazioni tra i tifosi del Napoli, ma anche tra i vari addetti ai lavori che seguono da vicino le sorti della squadra partenopea.

Il giornalista Paolo Del Genio ha espresso la propria opinione sui social dopo il caso Kvaratskhelia, dove sostiene che la società partenopea è ancora in tempo per prendere importanti decisioni.

Ecco, quanto evidenziato:

“Conte e Manna stanno lavorando bene. Conte e Manna non credo immaginavano quanto complessa fosse la situazione. È necessario cambiare molto. Questo gruppo di calciatori è improponibile, nonostante le capacità di Conte, in maglia azzurra. Conte e Manna andavano informati prima. Ora se ne stanno rendendo conto da soli e, se accelerano, sono in tempo per cambiare il più possibile“.