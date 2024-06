Rafa Marin, si inserisce una big di Serie A: il Real avanza una richiesta al Napoli

Il Napoli è pronto a puntare su Rafa Marin in vista della prossima stagione. Le ultime sull’operazione con il Real Madrid.

Sono giorni caldi per il Napoli. La società azzurra ha ingaggiato Antonio Conte nelle ultime settimane, motivo per il quale i dirigenti si son poi fiondati sul mercato. L’obiettivo è individuare calciatori “ideali” al gioco azzurro, provando quantomeno a rispettare le richieste del tecnico. In modo particolare, l’allenatore italiano ha sottolineato la voglia di ingaggiare un difensore centrale.

Infatti, nell’ultima stagione, il club azzurro ha sofferto moltissimo in difesa. L’addio di Kim Min-Jae ha lasciato un vuoto importante, il quale però non è stato affatto colmato. A distanza di un anno, i risultati si son visti sul rettangolo verde, con la squadra che si è resa protagonista di tanti record negativi. Ora, però, è il momento di invertire la rotta ed intervenire sul mercato. Uno degli obiettivi porta il nome di Rafa Marin, attualmente di proprietà del Real Madrid di Carlo Ancelotti, per cui ci sarebbe anche l’interesse da parte del Milan.

Mercato Napoli, c’è concorrenza per Rafa Marin: le ultime

Il Napoli è pronto a puntare su Rafa Marin in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, i contatti con il Real Madrid si sarebbero intensificati, motivo per il quale la trattativa è in stato avanzato. Come riportato da Mirko Calamme per “As” anche altre società sembrerebbero interessate al giocatore. Di seguito l’analisi.

“Il Napoli va forte su Rafa Marin. Sul difensore spagnolo c’è anche l’interesse del Milan e del Bayer Leverkusen, ma gli azzurri spingono: il ds Manna lo segue da tempo e tenta l’accelerata. Il Real Madrid vuole tenere in ogni caso il controllo sul giocatore, sul quale punta molto, e l’operazione si effettuerebbe sul modello Brahim: trasferimento con opzione di recompra”.

Il difensore spagnolo 2002 vanta ottime qualità tecniche e fisiche. Nell’ultima stagione, ha vestito la maglia dell’Alaves, ma è pronto a fare ritorno al Real Madrid per il salto di qualità. Nella rosa di Carlo Ancelotti non dovrebbe però esserci spazio per la sua crescita. Non a caso, il Napoli starebbe pensando di ingaggiarlo per dargli minuti a disposizione ed assicurargli un margine di crescita importante. Al momento, l’affare risulta in stato avanzato anche se dovranno essere limati gli ultimi dettagli. Quindi, il primo rinforzo per Antonio Conte potrebbe essere proprio un difensore giovane dalle qualità importanti.