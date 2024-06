Mercato Napoli, Manna prepara lo sgarro alla Juve: occhi sul top player di Euro 2024!

Il Napoli è attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro prepara ad un grosso colpo per rinforzare la rosa.

L’ultima stagione del Napoli non ha soddisfatto le aspettative della società. I risultati maturati sul campo son stati deludenti, motivo per il quale c’è l’assoluta necessità di invertire la rotta. Il primo tassello è rappresentato dall’ingaggio di Antonio Conte, il quale ha scelto l’Italia e in modo particolare il capoluogo campano per ripartire. Ovviamente, l’allenatore italiano porta con sé garanzie importanti, ancor più dopo la volontà di tornare ad essere “grande”.

Allo stato attuali delle cose, la rosa del Napoli va rinforzata e non poco. Inoltre, ci sono alcune situazioni da analizzare e gestire, come ad esempio i casi molto delicati legati a Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e non solo. Proprio l’attaccante nigeriano è l’indiziato numero uno per lasciare il club. Infatti, in caso di addio, la società dovrà cautelarsi con l’acquisto di un profilo importante. Nelle ultime ore, sarebbe emerso un nuovo giocatore nel mirino del DS Manna e non solo.

Mercato Napoli, spunta un big per l’attacco: le ultime

Il Napoli è attivo sul mercato in entrata. Tra le necessità del club azzurro, c’è quella di rinforzare il reparto offensivo. Infatti, diversi nomi sono finiti sul taccuino del DS Manna. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” tra questi sarebbe presente anche Alvaro Morata. Quest’ultimo, è in uscita dall’Atletico Madrid e potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. Infatti, il desiderio dell’attaccante è chiaro: militare nuovamente in Serie A. L’ex bianconero sarebbe finito nel mirino azzurro a causa delle grosse qualità in fase realizzativa e non solo. Inoltre, negli ultimi anni ha maturato una forte personalità, importante anche per migliorare l’ambiente.

Il futuro dello spagnolo non è ancora chiaro, ancor più a causa degli Europei che vedono protagonista proprio la Spagna nel girone dell’Italia. Infatti, al momento tutta l’attenzione è posta sulla competizione per le Nazionali. Ciò nonostante, però, Alvaro Morata è desideroso di lasciare la Liga per fare ritorno in Italia. La trattativa non sarà affatto semplice, ancor più a causa della concorrenza in Italia e non. Infatti, sulle tracce del calciatore c’è ancora la Juventus, la quale starebbe preparando un ritorno di fiamma, ed infine anche la Roma di Daniele De Rossi.