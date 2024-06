In casa Napoli, nelle ultime ore, è impazzato il caso Kvaratskhelia: l’agente e il padre del calciatore georgiano hanno esternato la loro volontà di accasarsi altrove.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: così si può riassumere l’effetto che hanno avuto le uscite da parte di Mamuka Jugeli e Badri Kvaratskhelia, a proposito delle sorti di Khvicha, su cui incombe una trattativa che evidentemente non si è ancora sbloccata. Il rischio, ora, è che determinate dichiarazioni possano ulteriormente complicare la situazione, con il Paris Saint Germain che sembra il club alla finestra per cercare di accaparrarsi il cartellino dell’ex Dinamo Batumi.

A caldo, il club azzurro ha replicato con una nota durissima, prendendo posizione in merito alle parole espresse dal padre e dal procuratore, sottolineando frattanto che c’è un contratto in essere da rispettare. Cosa bisogna aspettarsi a questo punto? La reazione infastidita da parte della società viene ulteriormente confermata dal giornalista Marco Giordano, in esclusiva per Spazio Napoli, il quale ha svelato che alla base di tutto c’è anche dell’altro, oltre a un rinnovo di contratto che resta, alla luce delle parole bomba rilasciate nelle scorse ore, in bilico.

Caso Kvaratskhelia, lo stallo del rinnovo e non solo: la strategia di Jugeli è inaspettata

Tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia il futuro è tutto da scrivere. Dopo il cauto ottimismo che trapelava in merito all’accordo tra le parti per il prolungamento, ecco che le parole rilasciate da Jugeli risultano come un vero colpo di scena.

È risaputo, infatti, che il rinnovo di contratto ha sicuramente innescato qualche malumore dagli ambienti vicini al numero 77, così come è riprovato l’interesse da parte del Paris Saint-Germain, club pronto a offerte importanti per strappare l’attaccante alla corte del presidente Aurelio De Laurentiis.

A fare il punto della situazione è il giornalista Marco Giordano in esclusiva per Spazio Napoli:

“Abbiamo provato a capire qual è il sentiment in casa Napoli in seguito a queste dichiarazioni: la questione non sarebbe legata più a un rinnovo. Il tutto sarebbe vincolato da una volontà di andare via, al di là delle condizioni economiche. Quello che si sostiene dal Napoli è che le dichiarazioni di Mamuka Jugeli e Badri Kvaratskhelia siano state totalmente fuori luogo. La posizione del club si è irrigidita dopo l’uscita da parte di procuratore e padre di Kvaratskhelia, anche nei confronti dello stesso calciatore. Si è creata una frizione abbastanza forte che ora potrebbe essere difficile da ricomporre: questo stato di affermazioni implica un muro contro muro che adesso è difficile da andare a risolvere a breve. Sono state parole che pesano come piombo sulla trattativa per il rinnovo e che irrigidiscono la posizione del club sulla possibile cessione, visto che l’eventuale controparte potrebbe giocare a questo punto al ribasso. Quindi la questione oggi cessa di essere una tematica legata alle cifre del rinnovo, ma va capito come bypassare questo problema causato da queste dichiarazioni. Saranno giorni delicate e vedremo se si troveranno figure di intermediazione per risanare il tutto”.

