Kvaratskhelia, la SSC Napoli risponde all’agente e al padre: il comunicato è durissimo!

La SSC Napoli prende posizione sul proprio profilo ufficiale X / Twitter in merito alle dichiarazioni del padre e dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia.

Un vero e proprio terremoto dalla Georgia ha investito il Napoli nella serata di domenica 16 giugno: il padre e l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, in un’intervista rilasciata ai media georgiani, hanno annunciato la volontà del numero 77 di voler andare via.

“Con Conte il Napoli ha un progetto importante, ma non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha”.