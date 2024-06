ULTIM’ORA su Kvara, l’annuncio sul futuro del padre e dell’agente è assurdo: il Napoli ora trema

Negli ultimi minuti è giunta una notizia importante sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Le ultime sul talento azzurro.

Sono giorni caldi per Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore è attualmente impegnato con la Georgia all’Europeo, ma le voci sul futuro continuano a circolare in modo molto insistente. Da diversi mesi, la società e il calciatore discutono un rinnovo contrattuale che però fatica ad arrivare. Non a caso, la situazione si starebbe complicando vista la volontà delle big di puntare sul giocatore in vista dei prossimi anni.

La situazione legata a Kvaratskhelia è molto delicata. L’avvento di Antonio Conte alla Corte del Vesuvio potrebbe permettere al calciatore di rilanciarsi dopo la stagione difficile. Ciò nonostante, però, il futuro risulta ancora in bilico. Negli ultimi minuti, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del classe 2001 a Napoli.

Kvaratskhelia, l’agente: “Vogliamo lasciare Napoli. Aspettiamo l’Europeo”

Sono ore calde per il futuro di Kvaratskhelia al Napoli. A tal proposito, l’entourage e il padre del calciatore hanno rilasciato alcune dichiarazioni a “Sporti Imedze” analizzando il futuro dell’esterno azzurro. Di seguito le parole.

L’agente: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha”. Il padre: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”

Le parole dei protagonisti sono un chiaro segnale per il Napoli. Le dichiarazioni faranno rapidamente il giro del mondo, motivo per il quale arriveranno in modo procede ad Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, non ha alcuna intenzione di cedere Kvaratskhelia, ancor meno dopo la “promessa” fatta ad Antonio Conte. L’allenatore italiano desidera puntare sull’esterno georgiano e non accetterebbe una possibile cessione nei prossimi mesi.

I club sulle tracce di Kvaratskhelia son diversi, ma in modo particolare è presente il PSG. Quest’ultimo, ha perso Mbappé a parametro zero che si unirà al Real Madrid, motivo per il quale c’è la necessità di ingaggiare un nuovo top player. Khvicha Kvaratskhelia è ritenuto l’uomo “adatto” da cui ripartire per rimpiazzare la stella francese. Se il club parigino dovesse decidere di puntare sul classe 2001, bisognerà presente una ricca offerta a Castel Volturno. Infatti, l’unico caso in cui Aurelio De Laurentiis vacillerebbe è quello legato ad una possibile offerta irrinunciabile.