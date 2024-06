ESCLUSIVA- Napoli, si allontana Hermoso: avanza un’altra pista per la difesa

Novità di mercato in esclusiva sul Napoli: si sta arenando la trattativa che porterebbe al Napoli Mario Hermoso, scelto un altro difensore al suo posto.

Il mercato del Napoli prosegue frenetico: c’è da rinforzare una rosa che ha racimolato in questa stagione solo un deludente decimo posto. L’ambizione del nuovo tecnico Antonio Conte obbliga la società a muoversi con delle mosse utili ad offrire una rosa molto più valida rispetto a quella dello scorso anno. Il reparto che dovrebbe essere più coinvolto da queste dovrebbe essere quello difensivo, visti i numeri spaventosamente negativi dell’ultima annata riguardo ai gol subiti.

Ci sarà anche da allungare numericamente il reparto, visto il probabile passaggio alla difesa a 3 del nuovo allenatore. Per questo, sembra quasi sicuro che non ci sarà soltanto un acquisto per rivoluzionare il reparto, ma almeno due. Ci sono da riportare delle novità riguardo ai possibili nomi.

Difensore Napoli, salgono le quotazioni di Rafa Marin: le ultime

Come riportato dal giornalista Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, si starebbe allontanando sempre di più la pista Hermoso, dopo che nelle scorse settimane sembrava davvero vicino il suo arrivo. Il giocatore starebbe infatti aspettando notizie dall’Arabia Saudita, dove in particolare ci sarebbe l’interesse dell’Al-Ahli. A bloccare però per il momento quest’operazione, sono i suoi costi e la mancata cessione da parte del club arabo di due ex Serie A come Roger Ibanez e Mehdi Demiral.

Il Napoli, comunque, starebbe proseguendo a gonfie vele verso la sua pista alternativa: si tratta di Rafa Marin, difensore spagnolo di proprietà del Real Madrid reduce da una stagione in prestito all’Alaves. Al riguardo, si registrano delle totali conferme riguardo questa trattativa. Emergono anche per le prime cifre: 15 milioni per il cartellino, 20 milioni per la recompra a favore dei blancos. Il club madrileno, infatti, vuole mantenersi aperta la possibilità di un ritorno alla base del giocatore, come già fatto ad esempio per Brahim Diaz. Il lavoro con i dirigenti del Real è ancora in corso per trovare un accordo definitivo in merito alla formula del trasferimento.

Come detto in precedenza, questo comunque non sarebbe l’unico colpo a coinvolgere il reparto. Infatti, il Napoli prosegue anche con i contatti per Alessandro Buongiorno. La scorsa settimana, infatti, abbiamo riportato dell’incontro con il suo entourage a Milano, ma da quel momento in poi i contatti non sono cessati. Si sta continuando, quindi, a lavorare fortemente anche sulla sua pista, come ulteriore colpo per rinforzare la difesa a disposizione di Conte.