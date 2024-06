Criscitiello annuncia: “Dopo l’Europeo ci sarà una conferenza stampa, andrà via dal Napoli!”

Nuovo capitolo della “soap” Di Lorenzo, questa sera a SportItalia Michele Criscitiello ha rilasciato una indiscrezione clamorosa.

Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli, una storia che continuerà? Il capitano del Napoli è in rotta con la società. Frizioni interne, ad ora sconosciute, che potrebbero portarlo lontano da quella che era diventata casa sua. Solamente 12 mesi fa, infatti, il terzino della nazionale aveva firmato il “rinnovo a vita”, salvo fare clamorosamente dietrofront attraverso il suo agente, Mario Giuffredi, in questa sessione.

Insomma, una situazione complicata, che si risolverà non prima del 30 giugno, a seguito del colloquio della scorsa settimana in cui Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha provato a spiegare al procuratore del calciatore la sua scelta di puntare fortemente sul giocatore. Il neo allenatore dei partenopei, infatti, avrebbe chiesto alla società di confermare unicamente due calciatori: Kvaratskhelia ed appunto Di Lorenzo, definiti da lui imprescindibili.

Napoli, indiscrezione clamorosa di Criscitiello: “Succederà al termine dell’Europeo”

A seguito del confronto sopracitato, la situazione, comunque complicata, sembrerebbe essersi lievemente ammorbidita. Nonostante ciò, Michele Criscitiello, da sempre negativo in merito alle possibilità di permanenza di Di Lorenzo, attraverso i canali di SportItalia, ha rilasciato una indiscrezione clamorosa, che andrebbe nella direzione totalmente opposta.

A detta di Criscitiello, il sopracitato Mario Giuffredi avrebbe deciso di optare per una scelta clamorosa, quella di indire una conferenza stampa in cui comunicherà pubblicamente la scelta di andare via da Napoli di Di Lorenzo. Questo uno stralcio delle dichiarazioni:

“Giuffredi può anche querelarci, ma da quanto ne sappiamo sente più Motta che la moglie, la Juventus c’è. Inoltre, posso rivelarci una indiscrezione clamorosa: al termine dell’Europeo, Mario Giuffredi indirà una conferenza stampa in cui ribadirà pubblicamente la scelta di andare via di Di Lorenzo, specificandone i motivi”.

Una indiscrezione clamorosa, l’ennesimo colpo da knock out alla storia d’amore tra Di Lorenzo ed il Napoli. A quel punto, nonostante la voglia di Conte di puntare su di lui e l’annesso lungo contratto, sembrerà davvero complicato, per utilizzare un eufemismo, trattenere il giocatore. Non resta che attendere, certo è che, come sottolineato dagli stessi ospiti presenti in trasmissione, un comportamento del genere sarebbe alquanto discutibile e poco professionale, soprattutto con i 4 anni di contratto ancora in vigore, un contratto che certamente Di Lorenzo non avrà firmato sotto tortura, giusto ricordarlo.