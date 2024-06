Caso Kvaratskhelia, novità da Sky: interviene Conte, cosa può succedere

Emergono novità in merito alla questione Kvaratskhelia, cosa può succedere con l’intervento di Antonio Conte.

Ci sono importanti aggiornamenti in merito al caso Kvaratskhelia, il georgiano ha un contratto con il Napoli fino al 2027. Nonostante ciò, gli interessi del padre e dell’entourage dell’attaccante potrebbero complicare la permanenza all’interno della società partenopea.

Caso Kvara, Antonio Conte interviene sulla questione del georgiano

Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del reparto offensivo del Napoli. Come già risaputo, l’obiettivo di Antonio Conte è quello di inserire Romelu Lukaku all’interno della rosa partenopea. Tuttavia, la società campana sta seguendo anche altre piste. Grazie alla cessione di Victor Osimhen, il Napoli potrebbe permettersi determinati giocatori importanti.

Per quanto riguarda, invece, la questione Kvaratskhelia, il giornalista sottolinea il fatto che il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il georgiano. A tal proposito, infatti, diventerà il calciatore più pagato all’interno della squadra.

Di seguito, quanto evidenziato:

“L’obiettivo numero uno per l’attacco del Napoli è Lukaku, Conte lo vorrebbe al centro del suo progetto, ma il Napoli è anche su altri calciatori. Il parco attaccanti del Napoli è già di primissimo livello e ci son giocatori che offrono ampie garanzie, ma il mercato sta entrando nella fase clou e tutto può cambiare. Coi soldi di Osimhen il Napoli può fare ciò che vuole. Kvaratskhelia? Se il Napoli ha rifiutato 110 mln dal PSG vuol dire che il calciatore merita un ingaggio nettamente superiore a quello che percepisce. Per il Napoli il georgiano non è sul mercato, diventerà il calciatore più pagato della rosa andando a percepire dai 4.5 mln ai 5.5. Kvara ha parlato già con Conte ed era entusiasta di cominciare a lavorare con Conte, poi ci sono gli interessi dell’agente e di suo padre. La situazione è delicata, ma può chiudersi subito. Se a Kvaratskhelia dai un ingaggio importante e metti una clausola congrua all’ingaggio allora quella può essere una proposta che l’entourage del calciatore può accettare”.

Kvaratskhelia ha già parlato con Antonio Conte, l’attaccante georgiano sembra davvero motivato a lavorare con l’allenatore salentino. Tuttavia, l’obiettivo del padre e dell’agente non sembra essere uguale alla volontà del calciatore. Dunque, sono ore piuttosto calde e delicate in casa Napoli.

Secondo l’indiscrezione di Ugolini, basterebbe un ingaggio importante per il classe 2001 e successivamente, bisognerebbe inserire anche una clausola congrua all’ingaggio. In questo modo, l’entourage di Kvara dovrebbe essere molto più convinto a voler continuare a lavorare con la società partenopea. Bisognerà vedere come si evolverà la situazione in questione, in modo tale da avere una visuale molto più chiara di quello che sarà il futuro del georgiano. C’è anche da dire che l’attaccante georgiano ha un contratto con il Napoli fino al 2027, quindi difficilmente il presidente De Laurentiis lo lascerà partire.