Stop per l’acquisto di Hermoso, il Napoli punta un gioiello del Real Madrid

Si è bloccata la trattativa per l’acquisto di Mario Hermoso, il Napoli valuta le alternative e spunta un giocatore che potrebbe arrivare dal Real Madrid.

Il calciomercato estivo sta pian piano entrando nel vivo, con i contatti tra società, agenti e calciatori che si fanno sempre più intensi. Il Napoli si appresta ad essere grande protagonista della sessione che inizierà ufficialmente il primo luglio, anche se le trattative sono di fatto già cominciate.

Uno degli obiettivi seguiti dai partenopei è Mario Hermoso, difensore spagnolo che si è appena svincolato dall’Atletico Madrid. Il suo acquisto, però – riporta l’edizione odierna de Il Mattino -, pare sia in stand-by per alcuni problemi legati all’accordo sull’ingaggio e sulle commissioni. Ecco quanto evidenziato:

“Non si fermano invece i sondaggi del club azzurro per il reparto difensivo. Nel mirino c’è sempre Mario Hermoso, ma non è l’unico. La trattativa con l’esperto difensore spagnolo che non ha rinnovato con l’Atletico Madrid si è un tantino raffreddata. Probabilmente anche per via delle richieste elevate di ingaggio (e di commissioni) da parte del suo entourage”.

Problemi per Mario Hermoso, il Napoli punta Rafa Marin del Real Madrid

Il Napoli non si ferma e sta comunque valutando tutti i calciatori disponibili sul mercato, in modo da regalare ad Antonio Conte tutti i rinforzi richiesti. Dunque – riferisce Il Corriere del Mezzogiorno – l’attenzione del d.s. Giovanni Manna si è spostata su un giovane talento del Real Madrid, ovvero Rafa Marin, centrale classe 2002 che ha disputato l’ultimo campionato tra le fila dell’Alaves. Ecco quanto evidenziato:

“La difesa è la priorità del Napoli che valuta se affondare il colpo per Hermoso, considerando l’investimento complessivo tra ingaggio e commissioni agli intermediari. Manna continua ad esplorare il mercato spagnolo, nei pensieri del Napoli per la retroguardia c’è anche Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves“.

Antonio Conte ha chiesto almeno due o tre rinforzi in difesa, al netto di chi in rosa già c’è. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis è quella di accontentare le richieste del proprio allenatore, ma il caposaldo resta sempre lo stesso: effettuare acquisti che non minino la salute delle casse societarie. Dunque, prima di fare il passo più lungo della gamba con qualche acquisto che forse non convince troppo, il Napoli farà tutte le valutazioni del caso.

Ultime calciomercato Napoli, e se si riaprisse la pista Dragusin?

Inoltre non si possono escludere anche opportunità che potrebbero presentarsi improvvisamente. Ad esempio, uno dei calciatori seguiti da tempo dal Napoli – e che sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre di Antonio Conte -, è Radu Dragusin. Il rumeno, conosciuto molto bene da Manna, si è trasferito solo pochi mesi fa al Tottenham, dove però ha avuto poco spazio. Non si esclude che il richiamo e il fascino di poter essere allenato da Conte non possano indurre il centrale a voler tornare in Serie A.