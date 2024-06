Folorunsho esordisce con l’Italia: Conte ha preso una decisione per il Napoli

Altra soddisfazione per Folorunsho esordendo con l’Italia all’Europeo dopo una buonissima stagione: c’è la decisone di Conte sul futuro.

Michael Folorunsho attuale calciatore del Napoli ha disputato un ottima stagione con il Verona in prestito e ora si è tolto un’altra soddisfazione facendo l’esordio con la maglia della nazionale nei minuti finali nella partita contro l’Albania e sembra che finalmente Antonio Conte abbia preso una decisione per il futuro del calciatore.

Michael Folorunsho considerato incedibile da Conte

Il calciatore del Napoli e della nazionale italiana tornerà dal prestito e sarà a disposizione di Antonio Conte, rappresenterà un profilo importante da cui ricominciare. Il club partenopeo è pronto ad una ricostruzione con i controfiocchi e il tecnico salentino lo sa bene tant’è che ha valutato il profilo del calciatore: è stato definito incedibile. Perlomeno questo è quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Insomma Antonio Conte ha le idee chiare – bisogna fondare la rosa facendo nuovi acquisti ma trattenendo i profili adeguati – e tra questi Folorunsho è stato valutato in modo positivo dal tecnico salentino che vorrebbe trattenerlo per dare a quest’ultimo la possibilità di mettersi in mostra anche in maglia azzurra.

Il centrocampista nato a Roma si è dimostrato all’altezza dei palcoscenici di Serie A e potrebbe diventare un’arma importante, per temperamento e caratteristiche, per Antonio Conte, che predilige calciatori di questo genere nelle sue squadre.