Ultime news Napoli, Mario Rui in uscita: le tre possibili destinazioni sono incredibili

Il Napoli prepara una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Le ultime sul futuro di Mario Rui.

La stagione del Napoli è stata molto deludente, ma la società è pronta ad attuare una mini rivoluzione. L’avvento di Antonio Conte ha portato una boccata d’aria all’intero ambiente, ma per continuare a sognare ci sarà bisognare di investire sul mercato in entrata e in uscita. La dirigenza si concentrerà in modo concreto sulle uscite, in quanto son presenti diverse situazioni “delicate”. Una tra queste riguarda Mario Rui, ormai sempre più ai margini del progetto.

Il difensore azzurro è stato uno dei pilastri della squadra, ma nell’ultima annata ha sofferto la concorrenza con Olivera. Il portoghese, già da diverso tempo, non è più la prima scelta. Inoltre, ad alimentare ulteriormente i “problemi” sono stati i dissidi con la società, con quest’ultima protagonista di alcuni “battibecchi” con l’entourage del giocatore.

Mercato Napoli, Mario Rui in uscita: le ultime

In casa Napoli è in corso una mini rivoluzione. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno”, uno dei possibili partenti è Mario Rui. Quest’ultimo non rientra più nei piani del club e con ogni probabilità dovrà cercarsi una nuova sistemazione nelle prossime settimane. Di seguito l’analisi del quotidiano sul futuro dell’azzurro.

“A sinistra Mario Rui è in uscita, ci sono dei colloqui avviati con le tre big di Portogallo: Benfica, Porto e Sporting Lisbona”.

Le strade di Mario Rui e del Napoli potrebbero quindi separarsi nelle prossime settimane. Il difensore portoghese non è ritenuto incedibile, motivo per il quale in caso di offerta concreta arriverà la cessione. Ovviamente, prima di procedere alla chiusura dell’operazione in uscita dovrà essere assecondata la volontà di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, non svenderà i suoi uomini, come ad esempio già palesato per il caso Di Lorenzo.

Inoltre, dovrà essere considerata anche la volontà del calciatore. Infatti, Mario Rui è chiamato a scegliere il proprio futuro in vista delle prossime stagioni. Il terzino sinistro analizzerà le proposte che arriveranno per poi decidere. Non è da escludere un possibile ritorno in patria vista la volontà dei top club di puntare ancora su di lui. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, motivo per il quale ci saranno aggiornamenti importanti a stretto giro. Il tutto, nonostante un rinnovo di contratto arrivato poco meno di un anno fa e che ora rischia di venire sostanzialmente vano.