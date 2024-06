Ultime mercato Napoli, non solo Buongiorno ed Hermoso: idea dal Real per la difesa

Il Napoli continua la caccia ai colpi per la difesa. Spunta un’idea dal Real Madrid, oltre a Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno.

Dopo l’ultima stagione, il Napoli è alla ricerca di rinforzi importanti per rilanciarsi in Serie A. In particolare si lavora per rinforzare il reparto difensivo, che è stato decisamente disastroso nel corso dell’ultima stagione.

Sul taccuino di Giovanni Manna sono in cima alla lista Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, ma è spuntato un nuovo obiettivo. Idea dal Real Madrid per rinforzare il pacchetto arretrato, con il nome di Rafa Marin che entra nei radar del club partenopeo.

Napoli, spunta l’idea dal Real Madrid per la difesa

Il DS Manna prosegue il suo lavoro sul mercato per rinforzare il Napoli. Il focus principale è volto al reparto difensivo, che va assolutamente rinforzare dopo i disastri di questa stagione. Al momento i nomi più caldi per il Napoli sono Hermoso e Buongiorno. Oltre a loro due, il Napoli ha messo gli occhi su un difensore del Real Madrid, come annunciato da Gianluca Di Marzio:

“Il Napoli, nonostante le parole di Urbano Cairo, sta continuando a spingere per Alessandro Buongiorno. Gli azzurri vogliono infatti comprare un difensore e il giocatore dei granata è il primo obiettivo. La novità, comunque, è che c’è stata una apertura significativa da parte di Buongiorno, e questo permette ora al Napoli di avere forza per provare a limare il prezzo con il Torino. In standby, invece, la trattativa per Mario Hermoso che è l’alternativa del Napoli. Si lavora poi anche per Rafa Marin del Real Madrid che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves. Il primo obiettivo comunque rimane Alessandro Buongiorno”.

Una nuova idea di mercato da monitorare da qui in avanti, considerata la necessità del Napoli di intervenire in difesa.

Rafa Marin Napoli: tutto quello che c’è da sapere sul difensore

La novità riguarda il difensore spagnolo Rafa Marin, che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia dell’Alavaes, ma è di proprietà del Real Madrid. Il difensore spagnolo classe 2002 (da Transfermarkt, il valore di mercato è di 7,5 milioni di euro) ha disputato ben 35 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Alaves nell’ultima stagione, mettendo a segno delle buone prestazioni. Col termine della stagione, Marin ha fatto ritorno al Real Madrid, che dovrà decidere se cederlo o trattenerlo. Il Napoli ha iniziato a informarsi, e potrebbe presto trattare con il Real Madrid per l’acquisto di Marin. Attualmente però lo spagnolo non è una priorità, e quindi l’affare si potrebbe fare solamente dopo aver chiuso il discorso Buongiorno ed Hermoso.

Il focus principale del Napoli resta sempre Alessandro Buongiorno, che ha aperto al trasferimento in azzurro. Il DS Manna ora è chiamato a trattare con il Torino per limare la cifra d’acquisto. Sullo sfondo resta invece Mario Hermoso, su cui mancano alcuni dettagli per l’affondo decisivo.