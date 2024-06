Spagna-Italia, infortunio e tegola per gli spagnoli: a forte rischio

Il 20 giugno l’Italia affronterà la Spagna: sarà uno scontro diretto che deciderà le sorti dell’Europeo, infortunio per un calciatore spagnolo.



Durante la prima partita un calciatore della Spagna è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un’ottima prestazione, il calciatore in questione potrebbe non essere presente durante la partita contro l’Italia il 20 Giugno. Il c.t della spagna aspetta novità e spera di ricevere buone notizie.

Infortunio contro la Croazia: Morata può saltare l’Italia

Alvaro Morata nella prestazione contro la Croazia è stato autore di un gol nel primo tempo quest’ultimo è stato importantissimo poiché il calciatore è diventato il terzo marcatore nella classifica all-time della Spagna. Dopo una buona prestazione sono arrivate brutte notizie, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo al 66° minuto.

L’Italia dovrà affrontare la Spagna durante la seconda giornata di questo Europeo tedesco e l’assenza di Morata porterebbe buone notizie per Spalletti e tutta la rosa azzurra. De La Fuente, attuale c.t spagnolo aspetta notizie per quanto riguarda l’infortunio del calciatore: il numero 7 è uscito dal campo sulle sue gambe con una mano sul volto per un problema muscolare che andrà valutato nelle prossime ore.

Morata ha cercato di dare delle rassicurazioni nel post-partita affermando che è stato un duro colpo ma è riuscito ad abbandonare il campo in tempo. Insomma questo per far comprendere che il cambio è stato fatto per sicurezza e per preservarsi per le prossime partite europee.

Il match contro l’Italia sarà disputato il 20 giugno alle 21:00. Nella prima partita la Roja è riuscita a vincere per 3 reti a 0 contro i croati.