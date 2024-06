Rinnovo Kvara, si entra nel vivo: quando ci sarà la decisione definitiva

Il Napoli è pronto a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro lavora al prolungamento del contratto.

Sono giorni caldi in casa Napoli. Dopo l’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra, la società si è immediatamente fondata sul mercato in entrata e non solo. Infatti, prima di acquistare calciatori importanti, c’è la necessità di “risolvere” le cosiddette situazioni “delicate”. Tra queste, è presente senza dubbio il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è pronto a diventare un pilastro, ma prima occorrerà mettere nero su bianco la firma sul contratto per il rinnovo.

Antonio Conte stravede per le qualità del georgiano, motivo per il quale alla Corte del Vesuvio non viene prese in considerazione una possibile cessione. Infatti, per l’addio del classe 2001 ci sarà bisogno di un’offerta da capogiro che non lasci scampo ad Aurelio De Laurentiis. In assenza di tale proposta, il presidente è pronto a blindare il calciatore con un prolungamento a cifre molto più importanti rispetto a quelle attuali. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli legati al rinnovo, il cui appuntamento decisivo è fissato per la fine di Euro 2024.

Kvara-Napoli, c’è ottimismo per il rinnovo: le ultime

Il futuro di Kvaratskhelia sarà ancora con la maglia del Napoli. Come riportato da “Il Mattino”, il club azzurro vuole blindare a tutti i costi il calciatore in vista delle prossime stagioni. Di seguito l’analisi del quotidiano e gli ultimissimi dettagli legati al rinnovo.

“Le parti si sono date appuntamento alla fine dell’Europeo che Kvara giocherà con la Georgia per la prima volta nella storia del suo Paese. Per il momento resta una distanza di circa un milione di euro prima che si possa parlare di fumata bianca. Ma in casa Napoli si respira ottimismo. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto della bilancia un adeguamento contrattuale da 5 milioni a stagione comprensivi di bonus (il calciatore oggi ha un ingaggio da 1,5 all’anno fino al 2027), mentre il manager del georgiano, Mamuka Jugeli, si aspetta un sacrificio maggiore da parte di DeLa”.

La volontà del calciatore è ormai chiara: proseguire la propria avventura in azzurro. Dopo la vittoria dello Scudetto, il georgiano ha vissuto un’annata molto difficile, ancor più a causa dei risultati della squadra. Nella prossima stagione, la musica sarà ben diversa. Infatti, l’avvento di Antonio Conte potrebbe permettere a Kvaratskhelia di tornare ad essere decisivo. Il neo condottiero punta fortemente sull’esterno, motivo per il quale si troverà a svolgere un ruolo fondamentale nello scacchiere del tecnico.