Victor Osimhen protagonista ancora sui social, l’avvenimento è accaduto pochi minuti fa attraverso una diretta Instagram del calciatore.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da definire: il calciatore nigeriano, quasi sicuramente lascerà Napoli grazie alla clausola rescissoria presente nel suo contratto, ma ad oggi, la destinazione è ancora sconosciuta. Una cessione, quella di Osimhen, da cui passerà gran parte del mercato del Napoli, che dovrà reinvestire minuziosamente i circa 100 milioni che incasserebbe per l’ex Lille.

Conte avrebbe infatti già contattato Romelu Lukaku, suo pupillo, inoltre, nella lista di Manna ci sono i “soliti” nomi: Dovbyk, David, sino ad arrivare a Gimenez.

Osimhen, quanta rabbia per il nigeriano: l’accaduto sui social in diretta

Nel mentre, il calciatore da sempre molto attivo sui social, si è reso protagonista quest’oggi di un avvenimento alquanto sconcertante. L’attaccante del Napoli, nel corso di una diretta avviata sul suo profilo ufficiale di Instagram, avrebbe iniziato a lamentarsi in maniera esplicita in relazione ad alcuni avvenimenti.mNello specifico, l’argomento di discussione avrebbe riguardato la mancata partecipazione del bomber ad alcune gare valevoli per le qualificazioni al prossimo mondiale. Finidi George, c.t della Nigeria, aveva infatti ultimamente criticato Osimhen per il suo scarso impegno con la nazionale africana, non solo, perchè il boss delle “Golden eagles” avrebbe addirittura accusato il numero 9 del Napoli di non aver partecipato alle sopracitate gare di qualificazione al mondiale di sua spontanea volontà, affermando che le condizioni fisiche di Osimhen fossero tali da poter prendere parte alle partite.

Una accusa, che conoscendo il carattere peperino di Osimhen, ha mandato su tutte le furie l’attaccante. Il fatto che ha reso ancora più strano l’episodio, però, è accaduto al termine della diretta. Una conclusione alquanto forzata, considerato che nel bel mezzo della registrazione, un collaboratore di Osimhen ha letteralmente stracciato il telefono dalle sue mani.

Successivamente, almeno sui social, Osimhen non ha rilasciato nuove dichiarazioni, o meglio contenuti. Osimhen non è nuovo a comportamenti alquanto discutibili attraverso i propri profili ufficiali, fece scalpore la sua decisione ad inizio campionato di cancellare tutte le foto che lo ritraevano in maglia azzurra, una “risposta” arrivata a seguito della bagarre Tik tok, in cui attaccante agente accusarono il Napoli di aver offeso quest’ultimo con il video in cui scherzosamente veniva riproposto l’errore dagli undici metri contro il Bologna.

Di seguito, il video dell’accaduto: