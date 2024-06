Mercato Napoli, già deciso il futuro di Natan – Sportitalia

Alfredo Pedullà si è espresso sul proprio canale Youtube mettendo in luce i possibili scenari del Napoli per quanto riguarda la difesa.

Il Napoli è pronto alla rivoluzione e con l’arrivo di Conte ci saranno molti cambiamenti all’interno della rosa, il tecnico dopo aver espresso la sua idea sugli incedibili del club è pronto a pensare ai nuovi acquisti. Ci sono importanti novità sul difensore brasiliano.

Futuro Natan, il Napoli ha preso una decisione

Alfredo Pedullà ha evidenziato delle novità importanti sul proprio canale Youtube sul Napoli e soprattutto sulla difesa che Antonio Conte intende risistemare da zero per riportare ordine e qualità nella rosa azzurra.

Natan è stato acquistato per sostituire Kim – che nell’annata dello scudetto è stato impeccabile – ma i risultati non sono stati assolutamente in linea con le aspettative. Sostituire il coreano non era affatto semplice, infatti il numero 3 azzurro ha avuto difficoltà ad integrarsi con il gioco e l’andatura mediocre da parte di tutto il club non lo ha aiutato sotto nessun punto di vista.

Il Napoli quest’anno dopo la partenza di Luciano Spalletti ha vissuto un periodo orrendo, con tre allenatori che si sono alternati in panchina, senza mai dare una linea di continuità. Questo continuo cambiamento ha messo in serie difficoltà i calciatori, ancora peggio per i nuovi arrivi.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, Natan non è ritenuto incedibile poiché non è riuscito a dimostrare il suo valore per la situazione ma anche perché il classe 2001 ha subito un infortunio importante ed è diventato una riserva di Juan Jesus.

Ripartire nuovamente dal brasiliano risulterebbe rischioso per Conte e De Laurentiis e per questo è stato già stabilito il prezzo di addio. Per una cifra di circa 8-9 milioni di euro Natan potrebbe essereceduto, per far spazio ai volti nuovi e alle nuove idee di Antonio Conte.

Intanto il club partenopeo non è fermo ma si sta muovendo in modo energico sul mercato, ci sono contatti con Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, i quali potrebbero rappresentare dei profili solidi e validi da cui ripartire in modo concreto per la prossima stagione. Non ci sono alibi, secondo Antonio Conte il Napoli deve ripartire immediatamente con il piede giusto e vuole farlo cercando di raggiungere le parti alte della classifica sin da subito. Natan non si è dimostrato all’altezza delle aspettative – la sorte non è stata assolutamente dalla sua parte – quindi l’idea di vederlo partire anche solo dopo un anno è molto prevedibile.