Napoli, David saluta il Lille: la trattativa si accende

L’attaccante canadese ai saluti, il post sui social accende il mercato.

La trattativa tra il Napoli e Jonathan David sta emergendo sempre di più negli ultimi giorni. Il talento canadese del Lille è sempre più nel mirino della dirigenza azzurra, che ormai vuole seriamente provare a portarlo a Napoli nella prossima stagione.

Per l’attaccante classe 2000 il Napoli ha già presentato un’offerta, ora al vaglio del giocatore e del suo entourage. Nel frattempo, però, arriva una notizia che fa sorridere la dirigenza azzurra.

Il calciatore canadese ha pubblicato un post sui suoi profili social nel quale ringrazia i tifosi del Lille. Non era un mistero che avrebbe lasciato il club a fine stagione, a scadenza di contratto. La conferma ufficiale diretta del giocatore accende ufficialmente l’asta, con il Napoli in prima fila per provare a portarselo a casa.

“Ogni storia ha un inizio e una fine. Volevo annunciarvi di persona che, dopo numerosi anni spesi in questo club, è tempo per me di dire addio. Ho avuto cinque stagioni meravigliose qui. So che non è stato sempre semplice, ma mi auguro che con i miei goal e le mie esultanze sono riuscito a portarvi un po’ di gioia. Sicuramente il titolo vinto con la Supercoppa francese e la Ligue 1. Con questi due trofei vi abbiamo regalato grande felicità. Volevo ringraziare tutti i miei compagni, gli allenatori, lo staff tecnico e medico, i dirigenti, chiunque io abbia incontrato qui. Grazie davvero per tutto quello che mi avete dato in tutti questi anni, grazie dal profondo cuore. E infine, ai tifosi: so che non abbiamo avuto il più facile degli inizi, ma mi avete sempre supportato in tutti i momenti difficili. Vi dico che siete davvero nel mio cuore e grazie infinite per tutti i bellissimi momenti trascorsi insieme. Ci avete sostenuto, incoraggiato, regalato stagioni indimenticabili. Grazie”, ha scritto David nel post.