Djuric, parla l’agente: “Napoli? Ci sono stati contatti, e per domenica…”

Le parole dell’agente dell’attaccante a pochi giorni da Parma-Napoli: i dettagli.

Parma-Napoli entra sempre più nel vivo. Lotta scudetto, trasferta e caos biglietti e la pressione di giocare un match con un punto di vantaggio sulla seconda a due partite dal termine della stagione, sono tutti fattori che rendono il match di domenica particolarmente entusiasmante.

Gli uomini di Antonio Conte dovranno fronteggiare una formazione insidiosa, proprio in virtù delle motivazioni che spingono il Parma. La salvezza non è ancora matematica per gli uomini di Cristian Chivu, che dovranno provare a fare punti contro la capolista.

Baluardo offensivo degli emiliani è, tra gli altri, anche Milan Djuric. L’agente dell’attaccante ex Monza ha parlato ai microfoni di Stile Tv, nel corso del programma “Salite sulla Giostra”. Tra i temi trattati anche l’interesse del Napoli proprio nei confronti di Djuric e, infine, l’analisi della partita in programma domenica.

“Quando Djuric doveva essere trasferito al Verona c’è stato un contatto col Napoli che però aveva anche altre soluzioni. Forse sarebbe servito un giocatore come lui. Djuric è stato acquistato dal Parma perché ha grande carisma e carattere e poi ha acquisito una grande esperienza, anche internazionale, e avrebbe potuto metterla a disposizione del Napoli. Ha giocato tante partite con la Bosnia segnando anche diverse reti. Magari l’allenatore preferiva avere uno come Simeone in rosa piuttosto che Djuric poiché Lukaku é fisico come lui. In questa ultima fase di campionato l’abnegazione e la determinazione faranno la differenza perché tante squadre hanno ancora qualcosa da chiedere.

Parma-Napoli? Il Napoli è una grande squadra e lotta per lo scudetto, non lesinera nulla per cui ci sarà da lottare. Al Parma servono punti per la salvezza e al Napoli per lo scudetto per cui verrà fuori una bella partita. Il futuro di Djuric? Al momento siamo focalizzati sull’obiettivo salvezza. Per adesso l’idea è quella di proseguire col Parma, ma ripeto, bisogna mettere tutte le energie in questo finale di campionato che influenzerà il futuro del Parma e anche quello del giocatore. A Parma i giocatori stanno benissimo e il club è contento del rendimento del giocatore nonostante l’infortunio che ne ha condizionato la stagione”.