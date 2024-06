Conte stravolge il Napoli, cambi tattici e non solo: parla Del Genio

Su Antonio Conte, in attesa della sua conferenza stampa di presentazione, bisogna segnalare delle dichiarazioni ‘tattiche’ da parte del giornalista Paolo Del Genio.

Dopo la pessima stagione terminata qualche settimana fa, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina del Napoli ad un top allenatore: Antonio Conte. Il patron partenopeo, una volta che Gian Piero Gasperini ha deciso di restare alla guida della sua tanto amata Atalanta, ha deciso di puntare tutto sull’ex ct della Nazionale italiana.

Una volta annunciato l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore della loro squadra del cuore, i tifosi del Napoli hanno ritrovato un entusiasmo che, di fatto, mancava dalla vittoria dello Scudetto di un anno fa con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Tuttavia, oltre alla gioia di tutta la piazza partenopea, il tecnico pugliese porterà con sé anche alcuni cambi tattici davvero rilevanti.

Paolo Del Genio sul Napoli di Conte: “Dipenderà tutto da chi sarà la prima punta. Olivera non è adatto”

Paolo Del Genio, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti parlato così delle future scelte tattiche di Antonio Conte: “Mathias Olivera? Non è adatto a fare il quinto che vuole Conte. L’uruguaiano corre e suda tanto, ma dal punto di vista della qualità tecnica lascia un po’ a desiderare. L’ex Getafe, inoltre, non possiede qualità nel tiro e commette più di qualche errore negli ultimi metri di campo”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Sono davvero molto curioso di vedere come svilupperà il Napoli e di come si muoverà, ma tutto dipenderà da chi sarà la prima punta. Se dovesse arrivare Romelu Lukaku, infatti, dovremmo aspettarci qualche palla addosso al centravanti, con gli altri giocatori pronti ad inserirsi alle sue spalle. Mentre ci sarà un altro sviluppo da parte del Napoli se dovesse arrivare un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle del calciatore belga”.

Queste parole di Paolo Del Genio, di fatto, confermano i profondi cambiamenti che ci saranno nel Napoli con l’arrivo di Antonio Conte. Con il tecnico pugliese, quasi sicuramente, si passerà ad una difesa a tre. Proprio per questo motivo, e non solo, il club partenopeo è infatti alla ricerca di ben due difensori centrali: Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso. Quest’ultimo, inoltre, potrebbe arrivare da parametro zero, visto che non ha rinnovato il proprio contratto con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.