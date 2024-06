Ultime notizie Napoli, colpo di scena improvviso: si allontana il colpo in attacco

C’è molto lavoro da fare sul mercato per il Napoli, con gli azzurri che cambieranno molto la loro pelle. Si lavorerà per l’attacco, ma un colpo è già a rischio.

Dopo l’ultima stagione molto complicata, il Napoli è alla ricerca di rinforzi sul mercato per rilanciarsi nella prossima annata. Il DS Manna è già al lavoro da alcune settimane su più fronti, ma ad oggi non è stato chiuso ancora nessun colpo.

Per il momento il Direttore Sportivo del Napoli si è limitato a valutare i vari profili, tra cui diversi per l’attacco. Purtroppo però un possibile colpo per l’attacco rischia di sfumare: il nome in questione è quello di Artem Dovbyk.

Napoli, colpo di scena sul mercato: un possibile affare rischia di saltare

Il Napoli dopo aver ufficializzato il DS Giovanni Manna e il tecnico Antonio Conte, si è proiettato esclusivamente sul calciomercato. Sono molti i reparti da rinforzare per gli azzurri. Uno di questi è l’attacco, siccome il Napoli andrà a cedere Victor Osimhen. Sono già diversi i profili attenzionati da Giovanni Manna, ma uno rischia già di saltare. Come riporta Nicolò Schira, l’Atletico Madrid è in trattativa con il Girona per l’attaccante ucraino, Artem Dovbyk. Il centravanti del club spagnolo è anche nel mirino del Napoli, ma i Colchoneros stanno accelerando i tempi e sarebbero vicini al colpo di mercato.

Il Girona vanta una clausola rescissoria di 40 milioni di euro per lasciar partire Dovbyk, e questa non dovrebbe costituire un problema per l’Atletico Madrid. Il club madrileno è pronto a regalare al Cholo Simeone un nuovo attaccante, è la scelta sarebbe ricaduta proprio su Dovbyk. L’accelerata improvvisa dell’Atletico Madrid per Dovbyk rovina i piani del Napoli, che da diverse settimane aveva messo gli occhi sull’attaccante ucraino. Al momento i Colchoneros stanno discutendo con la dirigenza del Girona per concretizzare in tempi brevi l’affare. C’è ancora margine per il Napoli di rientrare in corsa per Dovbyk, ma Giovanni Manna dovrebbe accelerare l’affare in maniera netta e decisa.

Dunque il Napoli si trova in una situazione piuttosto complicata, con l’arrivo di Artem Dovbyk che rischia di sfumare. I partenopei nel corso di queste settimane hanno messo nel mirino diversi attaccanti per sostituire Osimhen, e Dovbyk era uno dei preferiti della dirigenza. L’attaccante ucraino in queste ore però si è allontanato sensibilmente dai radar del Napoli, con l’Atletico Madrid pronto all’affondo decisivo. La palla ora passa a Manna, che dovrà capire se scatenare un’asta con i Colchoneros per Dovbyk, o se abbandonare concretamente la pista che porta all’attaccante ucraino.