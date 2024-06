Piace al Napoli, l’obiettivo: “Voglio dare una comunicazione importante”, cambia tutto!

A sorpresa sono arrivate delle dichiarazioni di un obiettivo di mercato del Napoli. Il giocatore ha effettuato una comunicazione importante sul suo futuro.

Con il termine della stagione, l’attenzione è rivolta alle questioni di calciomercato. Seppur ci siano di mezzo competizioni importanti come gli Europei e la Copa America, le trattative non si fermeranno.

Sono diversi gli obiettivi di mercato sul taccuino dei dirigenti del Napoli, con Manna che prosegue i contatti. Intanto a sorpresa un obiettivo del Napoli ha comunicato una decisione importante.

Napoli, un obiettivo si espone a sorpresa: comunicazione importante per il futuro

Dopo l’attesa per l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore, in casa Napoli si è iniziato a ragionare in chiave mercato. Giovanni Manna dovrà effettuare un lavoro estremamente complicato, visto che andranno risolte varie situazioni per poter poi operare in entrata. Nel frattempo sono già diversi gli obiettivi sul taccuino del nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Tra questi c’è l’attaccante Samu Omorodion, di proprietà dell’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo ha comunicato di aver interrotto il rapporto con il suo agente, affidando la sua procura ad un familiare, come riportato da Fabrizio Romano:

“Voglio condividere una decisione importante: dal 29 maggio ho deciso di separarmi dal mio agente a causa di opinioni diverse. La mia carriera ora sarà nelle mani di una persona vicina alla mia famiglia. Sono emozionato per quello che verrà dopo!”.

Un cambiamento importante per l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid che in questa stagione si è contraddistinto con la maglia dell’Alaves. Dunque per Omorodion c’è stato un cambio d’agente, con un componente della sua famiglia che si occuperà della sua procura. Un cambiamento che potrebbe significare un possibile movimento nel corso dell’estate, con il Napoli che monitora attentamente la situazione. Bisognerà capire quali saranno le intenzioni del suo familiare-agente, visto che in passato questi tipi di agenti hanno creato diversi problemi ai calciatori.

Ovviamente il Napoli spera che l’agente di Omorodion sia una persona disponibile e disposta a trattare in maniera impeccabile e senza pretese clamorose. L’attaccante spagnolo è finito nelle scorse settimane nella lista di Giovanni Manna, che potrebbe fiondarsi su Omorodion per sostituire Osimhen. Sicuramente questa mossa dimostra la volontà del giocatore di cambiare aria, con un trasferimento scontato a questo punto nel corso del mercato estivo. Adesso il DS Manna dovrà eventualmente allacciare i dialoghi con il familiare-agente di Omorodion, per capire quali sono le intenzioni dello spagnolo. Intanto va registrato questo cambiamento importante per l’attaccante spagnolo, che dunque sembra pronto a cambiare squadra.