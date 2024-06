Napoli, arrivano le prime entrate per il mercato: quanto incasserà il club

Nuovo giro di pagamenti da parte della UEFA per i club che hanno preso parte all’edizione 2023/24 della Champions League. Ecco quanto ha guadagnato il Napoli

La UEFA sta per completare i pagamenti in debito con i club che hanno preso parte all’edizione 2023/24 della Champions League. Aleksander Ceferin, presidente della Federcalcio europea, verserà nella giornata di oggi un totale di 150,15 milioni di euro nelle casse delle 32 partecipanti che hanno preso parte alla competizione per club più importante del mondo. Si tratta di una cifra legata al numero di partite giocate da ogni singola squadra.

Le compagini italiane incasseranno circa 17 milioni di euro complessivamente, la cui prima parte è già stata distribuita sulla base della posizione in classifica nella Serie A 2022/23. Ecco quanto guadagnerà il Napoli, che nella scorsa edizione della Champions è stato eliminato dal Barcellona agli ottavi di finale.

Champions League, il Napoli guadagna 4,5 milioni di euro per la partecipazione

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Napoli è tra i club che incasseranno di più da questo giro di pagamenti, assieme a Inter e Lazio. La vincitrice della Serie A, il club del presidente Claudio Lotito ed i partenopei hanno in comune, oltre che alle partite disputate (8 complessivamente), anche l’incasso, che si aggira attorno ai 4,5 milioni di euro.

Una magra consolazione, considerando che gli azzurri hanno disputato una stagione sottotono. L’obbiettivo della dirigenza e del nuovo mister, Antonio Conte, è quello di tornare quanto prima ai vertici del calcio italiano, per poi giocarsi nuovamente le proprie carte nella massima competizione europea.