Lukaku o Dovbyk? L’ex attaccante non ha dubbi: il bomber ideale per il Napoli

Il nuovo d.s. del Napoli, Giovanni Manna, è sulle tracce di un bomber che possa sostituire Osimhen. Un ex calciatore non ha dubbi, c’è un profilo ideale per gli azzurri

Si prospetta una sessione estiva di calciomercato rovente per il Napoli, che dovrà finalizzare parecchie trattative sia in entrata che in uscita. Sulla lista degli esuberi e dei partenti compaiono diversi nomi, tra cui quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha palesato la voglia di cambiare aria da tempo, ed è giusto accontentarlo.

Il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, ha già individuato diversi profili che potrebbero sostituire al meglio il numero nove azzurro. Nelle ultime ore sono avanzate prepotentemente le candidature del belga Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea, e Artem Dovbyk, centravanti del Girona e della Nazionale svedese. Tra i due profili, un ex calciatore di Serie A non ha dubbi su chi far ricadere la scelta, ecco di chi si tratta.

Christian Vieri, ex bomber della Nazionale italiana, in occasione di Euro 2024, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito ai centravanti delle varie nazionali impegnate nella competizione, tra cui gli obiettivi azzurri Dovbyk e Lukaku, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore ha espresso la sua preferenza tra i due nove:

Dovbyk ha grande fisico, è potente, ma quando serve sa come uscire, come diventare un centravanti di movimento. E non ditemi che fare 25 gol è più facile in Spagna che in altri campionati: non è vero. Piuttosto, è più difficile essere capocannoniere giocando nel Girona.

Lukaku ha vissuto una stagione non brillantissima. Se allenato bene è devastante, ma dico se, appunto: quando non è in forma, perde velocità, e per lui è tanto. Bisognerà vedere anche come gli giocherà intorno il Belgio, in questo momento di trapasso.