Mercato Napoli, Dovbyk erede di Osimhen? Parla l’intermediario – ESCLUSIVA

Il Napoli è al lavoro su vari profili per il post Osimhen, visto che il nigeriano sarà ceduto in estate. Annuncio a sorpresa dell’intermediario di Dovbyk.

In vista del mercato estivo, iniziano già a circolare i primi accostamenti ai vari club, anche se la sessione di calciomercato dista ancora due mesi. Il Napoli dovrà effettuare svariate operazioni nel corso del prossimo calciomercato, in modo da poter ringiovanire l’organico e rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione pessima.

Uno dei primi che saluterà gli azzurri è Victor Osimhen, che dovrà esser rimpiazzato adeguatamente dalla dirigenza. Tra i candidati a sostituire il bomber nigeriano c’è anche Artem Dovbyk, con l’intermediario che ha fatto un annuncio proprio sul Napoli.

Dovbyk l’erede di Osimhen al Napoli: le parole dell’intermediario

Il Napoli ha già avviato la programmazione della prossima stagione, visto che non si dovranno commettere gli stessi errori commessi in questa annata. La sessione estiva di calciomercato sarà cruciale per capire quali saranno le ambizioni del Napoli per la nuova stagione. La dirigenza è già al lavoro per portare avanti alcune trattative in vista dell’avvio ufficiale del mercato. Ci saranno diversi addii anche piuttosto importanti in casa Napoli, come quelli di Zielinski ed Osimhen.

L’attaccante nigeriano sarà venduto per oltre 100 milioni di euro, e parte di questo budget sarà reinvestito per il suo sostituto. Sono svariati gli attaccanti accostati al Napoli, e tra questi figura anche l’attaccante ucraino del Girona, Artem Dovbyk. Sull’accostamento di Dovbyk al Napoli, si è esposto l’intermediario Doğan Ercan ai microfoni di Spazionapoli.it:

INTERESSE CONCRETO DEL NAPOLI – “Sì, è vero. Il suo trasferimento a Napoli è una possibilità concreta per l’estate”. CONTATTO DIRETTO CON L’AGENTE – “Io posso dire che ci sono stati contatti con l’agente che in questo momento ha colloqui solo con tre club”. ALTRE SQUADRE ITALIANE SUL GIOCATORE – “Sì, il Napoli è tra questi club. Non ci sono altre squadre di Serie A interessate ad Artem”.

Il Napoli dunque fa sul serio per Dovbyk come sostituto di Victor Osimhen, con il club di De Laurentiis che è già in contatto con l’agente del giocatore, Alex Liundovskyi, a detta di Doğan Ercan. Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati in vista della cessione dell’attaccante nigeriano, e per questo motivo si sta già sondando il terreno per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è letteralmente esploso nel corso di questa stagione con la maglia del Girona, attirando su di sé l’attenzione di vari club. Tra questi c’è anche il Napoli, che è pronto ad affondare il colpo per l’ucraino non appena sarà ceduto Victor Osimhen.

Intervista a cura di Salvatore Amoroso.